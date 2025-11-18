  • 會員
AH股新聞

18/11/2025 08:10

《神州頭條》報章頭版摘要：10月跨境資金淨流入增，外匯市場保持強韌性

▷ 國家外匯管理局：10月跨境資金淨流入增
▷ 六部門發文加快國有林場現代化建設
▷ 財政部：前10月財政收入回暖，科技民生支出強勁

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

中歐班列為世界經濟發展注入新活力觀察
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
亞歐大陸腹地，「鋼鐵駝隊」疾馳不息；萬里絲路之上，中歐班列續寫新的傳奇。自2011年首列開行以來，這道流動的「鋼鐵動脈」從單一線路到織網結鏈，從基礎聯通到高效暢通，用十餘年光陰發展為橫跨東西的物流通道與經濟走廊。如今，累計開行突破11萬列的中歐班列，正在共建「一帶一路」征程上書寫互利共贏的時代華章，成為世界經濟發展中生機勃發的引擎。

聚焦服務硬科技，資本市場包容性改革激活創新全鏈條
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
宇樹科技日前完成IPO輔導工作，為機器人賽道資本化按下加速鍵，釋放出資本市場加碼支持科技創新的最新訊號。今年以來，科創板「1+6」改革、債券市場「科技板」、「並購六條」配套舉措等標志性政策密集落地，顯著提升了資本市場制度的包容性與適應性。

六部門：加快建設現代化國有林場，探索健全現代化經營制度體系
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家發展改革委近日聯合財政部、人力資源社會保障部、自然資源部、交通運輸部、國家林草局印發《關於加快建設現代化國有林場的意見》，旨在進一步鞏固國有林場改革成果、加快國有林場現代化建設，明確現代化國有林場的發展方向、主要目標和重點任務。


《上海證券報》

中歐班列為世界經濟發展注入新活力觀察
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
如今，累計開行突破11萬列的中歐班列，正在共建「一帶一路」征程上書寫互利共贏的時代華章，成為世界經濟發展中生機勃發的引擎。

從「跑馬圈地」到「精耕細作」，公募基金迎系統性變革
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
規模超過36萬億元的公募基金行業，正經歷從「跑馬圈地」到「精耕細作」的轉變。隨著公募基金費率改革、業績比較基準新規等相繼落地，基金公司、銷售機構的利益將與投資者的利益更加緊密地捆綁在一起。

10月跨境資金淨流入增多，外匯市場保持較強韌性
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家外匯管理局發布10月銀行結售匯和銀行代客涉外收付款數據。數據顯示，按美元計值，10月，銀行結匯2142億美元，售匯1965億美元；銀行代客涉外收入6231億美元，對外付款5719億美元。就當月外匯市場形勢，國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌在答記者問中表示，10月以來，國際金融市場波動性有所上升，美元指數總體上行。我國外匯市場繼續保持穩健運行態勢。


《證券時報》

前10月財政收入持續回暖，科技民生投入強勁
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
財政部公布的2025年1-10月財政收支情況顯示，前10個月全國一般公共預算收入增幅穩步回升，財政支出增幅放緩，但民生、科技相關支出依然維持較高增幅。10月份，全國一般公共預算收入增幅繼續提高，稅收收入延續較快增長。

科創與金融齊飛，粵港澳大灣區奔赴星辰大海
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
1522米海洋深處採集的聖火、無人駕駛車護送的火炬、機器人「樂師」奏響的青銅鐘、全息投影還原的百人英歌舞……第十五屆全國運動會開幕式上，130多款高科技產品驚艷全場。這些源自粵港澳三地人工智能、新一代信息技術等前沿領域的創新成果，正以鮮活的姿態向全球展現大灣區科技創新的朝氣與活力。

AI編程迎來「加速時刻」互聯網大廠「碼」力全開
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
花一杯咖啡的錢，就能讓AI幫你寫一個月的代碼，程序員用AI「碼」力全開的時代正加速到來。近期，互聯網大廠紛紛加碼AI編程領域。火山引擎近日發布豆包編程模型Doubao-Seed-Code，並通過火山方舟平台全量開放API。面向個人開發者，訂閱制套餐包首月低至9.9元。該模型在Terminal Bench等多項權威基準測試中取得領先成績。而美團旗下首款AI，IDE（集成開發環境，用於提供程序開發環境的應用程序）產品Meituan CatPaw近日也進入公測。

