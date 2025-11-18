《神州經脈》青年失業率續降，蘋果在華銷量激增，滬指連挫三日

A股市場今日（18日）陷入調整，三大指數低開低走，滬綜指收跌0.81%連挫三個交易日，今日收報3939.81點，深成指跌0.92%，創業板指挫1.16%。滬深兩市成交額1.93萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升152億元或0.8%。分析人士認為，滬指跌破短期支撐，關注3920這一重要支撐位，若繼續下破，下跌空間或將打開，海外市場的頹勢可能推升A股的波動率。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1125，較上個交易日4時30分收盤價跌77點子，三連跌，創11月12日以來近一周新低。今日人民幣兌一美元中間價報7.0856，較上個交易日跌40點子，止兩連升，較市場預測偏強約240點。



*今日新聞精選*



1. 國家統計局今日公布10月分年齡組失業率數據。10月，全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為17.3%，較9月回落0.4個百分點，續創6月以來最低。不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為7.2%，連續第三個月維持在該水平。不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為3.8%，較9月回落0.1個百分點，為去年11月以來最低。



2. 日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰與中國外交部亞洲司司長劉勁松今日在北京舉行了磋商，井正彰一行在下午2時左右離開中國外交部，未有發言。中國外交部發言人毛寧應日本記者要求介紹磋商的具體內容時指出，在磋商中，中方就日本首相高市早苗涉華錯誤言論再次向日方提嚴正交涉，嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關係政治基礎。



3. 中國財政部早前公布，今年11月17日當周在盧森堡發行歐元主權債券，規模不超過40億歐元。據《彭博》引述知情人士透露，中國正在盧森堡推介歐元主權債券，預計最快周二定價；此次擬發行4年期和7年期的歐元債券，初步價格指引較歐元債券基準掉期利率中值分別高出28個基點和38個基點。與此同時，標普全球評級宣布，主動授予中國（A+/穩定/A-1）擬發行的歐元債券「A+」長期外幣債項評級。



4. 市場研究公司Counterpoint Research最新發布的監測數據顯示，受iPhone 17系列熱銷拉動，當月蘋果在華手機銷量同比激增37%，市場份額一舉攀升至25%，這是自2022年以來蘋果單月市場份額首次突破四分之一關口。產業鏈數據顯示，蘋果為iPhone 17系列規劃了充足產能，第三季度產量約為5400萬部，第四季度預計提升至7900萬部，全年總產量預計達1.33億部。



5. 據內媒《科創板日報》報道，面向海外市場的千問App國際版將在近期上線。阿里巴巴昨日正式推出AI應用千問APP並展開公測，全力進軍AI to C市場。千問App上線次日已迅速衝上蘋果中國區App Store免費應用總榜第五位，排名超越DeepSeek。據了解，阿里計劃將千問App與阿里生態內的各類生活場景深度結合，目標是與ChatGPT展開全面競爭。



6. 螞蟻集團今日官宣推出全模態通用AI助手「靈光」。該助手支持「自然語言30秒生成小應用」，同時它也是「業內首個全代碼生成多模態內容的AI助手」，支持3D數字模型、音頻、圖標、動畫、地圖等全模態的信息輸出。「靈光」首批上線三大功能：「靈光對話」、「靈光閃應用」、「靈光開眼」，目前已同步登陸安卓與蘋果應用商店。



7. 據《澎湃新聞》報道，娃哈哈集團今日召開2025年銷售會議（經銷商大會），娃哈哈總經理許思敏代表娃哈哈集團發言，宗馥莉未出現在現場。許思敏表示，「娃哈哈牢牢站穩了近10年業績巔峰，實現穩健增長」。宗馥莉於9月12日向娃哈哈集團有限公司辭去公司法定代表人、董事及董事長等職務，這次請辭已通過集團股東會和董事會的相關程序。目前宗馥莉是宏勝集團總裁。



8. 美團今日宣布，為保障騎手冬季跑單體驗，美團啟動冬季跑單守護行動，包含「防寒險」、防寒物資、騎手餐福利等全方位保障。即日起，美團為騎手提供300萬份「防寒險」，全面覆蓋因低溫、冰雪、大風等嚴寒天氣引發的騎手醫療健康支出。該保險由美團平台全額出資，毋須騎手手動操作，平台將自動為符合要求的騎手投保。