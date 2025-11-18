《鍾之日記》港股連跌三日，失守兩萬六關

11月18日，香港天氣：大風。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔夜美股三大指數全線跳水，反映中概股表現的金龍指數挫1.6%，除美股外，今早起亞太區股市全面受壓，日股及韓股齊超過3%；虛幣市場同樣波動，比特幣進一步跌穿90000美元關口，港股連跌兩日後今日再低開逾200點，其後跌幅逐漸擴大，失守兩萬六關口。科技股沽壓續顯著，藍籌股幾乎全線下調，恒指全日收報25930，跌454點或1.7%，連跌三個交易日合計4.28%，主板成交逾2421億元，陸股通全日淨流入74.66億元護盤。



*A股陷調整，鋰電板塊全日走弱*



A股市場陷入調整，三大指數低開低走，滬綜指收跌0.81%連挫三個交易日，今日收報3939.81點，深成指跌0.92%，創業板指挫1.16%。滬深兩市成交額1.93萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升152億元或0.8%。分析人士認為，滬指跌破短期支撐，關注3920這一重要支撐位，若繼續下破，下跌空間或將打開，海外市場的頹勢可能推升A股的波動率。



從板塊來看，AI應用方向全面逆勢上漲，Sora概念收升2.6%，智譜AI概念揚1.6%。阿里巴巴(09988)昨日正式推出AI應用千問APP並展開公測，全力進軍AI to C市場。千問App上線次日已迅速衝上蘋果中國區App Store免費應用總榜第五位，排名超越DeepSeek。



下跌方面，鋰電池板塊全日走弱，煤炭、鋼鐵等板塊跌幅居前。人形機器人普跌，優必選(09880)人形機器人Walker S2量產交付視頻，遭到Figure創始人質疑為電腦特效。對此，優必選回應稱，該指控不實，優必選官方已發布了一鏡到底原速原聲的視頻，畫面顯示現場確實有大批人形機器人產品。此外，優必選首批數百台全尺寸工業人形機器人Walker S2正式開啟量產交付，將分批投入產業一線應用。



*攜程業績穩健，逆市收升1.6%*



攜程(09961)公布截至9月底止第三季業績，淨利潤達198.9億元（人民幣．下同），按年上升1.94倍、按季則升3.1倍。經調整EBITDA為63.46億元，按年升11.73%、按季升30.1%，期內每股盈利30.36元，按年升1.93倍，按季則升3.14倍。期內，淨收入183.38億元，按年升15.53%。



攜程首席執行官孫潔表示，第三季度尤其是跨境旅遊表現強勁，而收入增長主要得益於越來越強勁的旅遊需求及季節性因素帶動。季內，國際OTA平台總預訂同比增長約60%；入境旅遊預訂按年增長超過1倍，而出境酒店和機票預訂已攀升至2019年同期的140%水平。



執行主席梁建章表示，今年夏季旅遊需求保持強勁態勢，稱正運用AI優化旅行的各環節，集團的「Taste of China」沉浸式餐廳正重新定義入境旅遊體驗，將持續拓展技術與服務的邊界，致力於塑造一個更智慧、更可持續的旅遊業未來。



花旗研究報告指，攜程第三季業績穩健，收入符合市場預期，而經調整經營利潤率勝市場預期。酒店業務表現穩健，主要受平均每日房價(ADR)復甦所推動；其他收入強勁增長歸因於廣告業務快速增長，而穩健的經營利潤率則受惠於毛利率好過預期及行政費用減少。該行現予美股目標價85美元及「買入」評級。



攜程業績穩健，即使近日旅遊預訂遭中日關心轉差而出現大量退訂情況，該股仍逆市收升1.6%，報564.5港元。



*零跑汽車三季度盈利1.5億，股價反跌4.7%*



零跑汽車(09863)公布第三季度財報，單季度來看，零跑汽車淨利潤持續為正，為1.5億元人民幣，已連續實現季度盈利，但較第二季度盈利下跌6.25%，去年同期虧損為6.9億元人民幣。集團按年轉虧為盈主因整車銷量增加及單車收益能力優化，至於按季盈利下降主要由於費用開支增加以及其他收益下降。



數據顯示，零跑汽車在第三季度交付新車17.39萬輛，較去年同期交付量增101.8%。此外，10月銷量首度突破七萬台大關，達7.03萬台，增長84.11%。本月15日，零跑汽車發文宣布提前一個半月完成本年度50萬台的銷量目標，預期全年銷量將突破60萬台；同日，公司創始人、董事長朱江明在其微信朋友圈表示，零跑明年將衝擊100萬輛的銷量目標。



不過，這份業績表現未能提振股價。零跑汽車股價連跌5日，今日盤中曾跌逾6%，創下1個月新低，最終收挫4.7%，報52.25元。招銀國際研究報告指，零跑第三季利潤低於該行預期，但毛利率13.3%具韌性，相信公司可達成全年銷量及淨利潤目標；維持「買入」評級，目標價由80元降至73元，以反映投資者對行業銷售放緩的憂慮。



瑞銀指出，儘管季度出貨量按季增長30%，零跑汽車第三季淨利潤按季下跌8%。今年首九個月淨利潤僅達市場共識及該行預期，預計將引發市場下調盈利預測。該行維持對零跑汽車的「中性」評級，目標價72元。花旗則在研究報告中指，零跑汽車業績明顯出現改善，給予「買入」評級，目標價100元。



