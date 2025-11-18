  • 會員
AH股新聞

18/11/2025 08:33

京東推外賣獨立App，上線京東點評，推出京東真榜，挑戰大眾點評

　　第三場京東品酒會17日在三亞舉辦。會上，京東集團(09618)創始人劉強東宣布將推出京東外賣獨立App，同時上線京東點評，並推出京東真榜，挑戰美團(03690)旗下到店業務大眾點評。

　　京東外賣App不僅提供外賣服務，更集「外賣+即時零售+點評+酒旅+購物」等於一體。劉強東稱，推出京東外賣獨立App是為了滿足用戶需求，之前因為沒有獨立App，「很多用戶找不到外賣入口」。截至目前，京東外賣僅在安卓市場上線，在iOS市場則尚未上線。

　　京東點評設立找美食、住酒店、挑好物、去哪玩、選家政五大子頻道，並整合京東自產評價內容，借助AI技術進行信息洞察與聚合分析，劉強東稱其「是全國乃至全球第一個基於人工智能的榜單」。京東真榜則強調「萬人共薦，不說假話」，是基於京東外賣業務真實用戶行為數據與用戶評測體系建立。

*京東點評「永不商業化」*

　　京東表示，京東點評「永不商業化」。劉強東稱，點評和排行榜一旦商業化，絕對不可能公平，一定導致劣幣驅逐良幣。

　　京東推出點評和排行榜業務，是繼外賣之後，再次捲入阿里(09988)、美團在本地生活板塊的競爭。在今年的9月10日，阿里推出「高德掃街榜」，同樣覆蓋美食、景點和酒店等領域，且也表示「永不商業化，強調真實可信」。10天後，淘寶閃購還上線了到店團購業務。
《經濟通通訊社18日專訊》

