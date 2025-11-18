中國品牌衝擊奢侈品市場格局，LV主席在滬訪老鋪黃金、山下有松

全球最大奢侈品集團LVMH主席阿爾諾(Bernard Arnault)今年9月前往上海，據《彭博》報道，阿爾諾在此期間造訪了中國皮具品牌「山下有松」，以及本土首飾品牌老鋪黃金(06181)。



*阿爾諾造訪中國本土奢侈品牌*



《彭博》引述消息稱，阿爾諾逛的精品店位於上海的新興奢侈品購物中心前灘太古里，造訪的「山下有松」的皮具採極簡風格，阿爾諾並購買了兩個手袋。隨後，他又去了另一家高端商場，走進跟卡地亞(Cartier)和Van Cleef & Arpels只有數店之隔的老鋪黃金，在店內逗留半小時，給出「很精致」、「很有趣」的評價。



報道稱，這件軼事反映規模490億美元的中國奢侈品市場的快速變化。隨著經濟降溫，消費者在外國高端品牌上的支出陷入停頓。而當中國消費者大手筆花錢時，他們卻灑給了本土品牌。這些品牌的崛起正在重塑世界頂級奢侈品市場的格局，並讓國際巨頭不得不予以關注。



*本土品牌迅速發展，衝擊LVMH等國際巨頭*



據《彭博》數據，過去兩年，手袋、服裝、香水、化妝品和珠寶的5家國內高端品牌的銷售額增速超過了7家外國競爭對手。今年首3季，老鋪黃金的電商銷售額較兩年前增長逾1000%，山下有松的線上箱包銷售額升約90%。其他中國品牌如化妝品品牌毛戈平(01318)、香水品牌觀夏和奢侈服裝品牌之禾，在其各自領域也取得類似的佳績。相比之下，Gucci在中國的線上箱包銷售額下滑超過50%，Michael Kors下降約40%。



在天貓，一些中國品牌的收入與海外品牌持平甚至更高。據行業諮詢公司杭州知衣科技，截至10月的12個月，老鋪黃金天貓旗艦店的銷售額達6.3億美元，而Van Cleef & Arpels的銷售額僅5700萬美元。毛戈平品牌的收入為1.25億美元，是Bobbi Brown的兩倍多。



與此同時，貝恩公司估計，由LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton、開雲集團和Burberry集團之類的歐洲巨頭主導的中國奢侈品市場，去年萎縮至多20%，創2011年以來最大跌幅。儘管已出現一些復甦的跡象，但高管們仍然把「謹慎」和「不確定」掛在嘴邊。

