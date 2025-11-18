  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

18/11/2025 09:44

瑞幸咖啡第三季營收超152億元增50%，淨利跌1.9%，暫無回歸美股時間表

　　瑞幸咖啡發布2025年三季度財報，當季實現營收152.87億元(人民幣．下同)，同比增50.2%；淨利潤12.8億元，同比降1.9%；實現GAAP（按照財務會計準則委員會標準計算的收益）營業利潤17.8億元，同比增12.9%。

*門店擴張帶動收入增長，自營門店銷售額同比增14.4%*

　　第三季瑞幸自營門店收入110.8億，同比增47.7%，自營門店同店銷售額同比增14.4%，比2024年同期的-13.1%有明顯改善。自營門店經營利潤19.4億，同比增10.2%。合作門店單季收入38億，同比增62.3%。

　　管理層認為，第三季度淨收入增長主要來自於門店數量增長以及月度交易客戶數增長帶動。第三季度瑞幸咖啡單季度淨新開門店3008家，同比增長11.5%，截至第三季度末，瑞幸咖啡門店總數增至29214家。同時，平均每月交易客戶數達1.1億，同比增40.6%。

*外賣補貼退坡，同店銷售增長承壓*

　　瑞幸首席執行官郭謹一在財報會上表示，二季度以來的外賣補貼大戰使得公司外賣訂單量激增，也對利潤率產生一定影響，隨著接下來外賣補貼退坡，公司的同店銷售增長可能短期承壓。

　　在本月初舉行的2025年廈門企業家日大會上，郭謹一表示，隨著歷史遺留問題全面解決，正積極推動重回美國主板上市進程。但在財報會上，郭謹一重申，目前對重返美股沒有確定時間表。
《經濟通通訊社18日專訊》

【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

新一波工業革命，中美誰可領風騷？

14/11/2025 10:42

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區