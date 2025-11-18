瑞幸咖啡第三季營收超152億元增50%，淨利跌1.9%，暫無回歸美股時間表

瑞幸咖啡發布2025年三季度財報，當季實現營收152.87億元(人民幣．下同)，同比增50.2%；淨利潤12.8億元，同比降1.9%；實現GAAP（按照財務會計準則委員會標準計算的收益）營業利潤17.8億元，同比增12.9%。



*門店擴張帶動收入增長，自營門店銷售額同比增14.4%*



第三季瑞幸自營門店收入110.8億，同比增47.7%，自營門店同店銷售額同比增14.4%，比2024年同期的-13.1%有明顯改善。自營門店經營利潤19.4億，同比增10.2%。合作門店單季收入38億，同比增62.3%。



管理層認為，第三季度淨收入增長主要來自於門店數量增長以及月度交易客戶數增長帶動。第三季度瑞幸咖啡單季度淨新開門店3008家，同比增長11.5%，截至第三季度末，瑞幸咖啡門店總數增至29214家。同時，平均每月交易客戶數達1.1億，同比增40.6%。



*外賣補貼退坡，同店銷售增長承壓*



瑞幸首席執行官郭謹一在財報會上表示，二季度以來的外賣補貼大戰使得公司外賣訂單量激增，也對利潤率產生一定影響，隨著接下來外賣補貼退坡，公司的同店銷售增長可能短期承壓。



在本月初舉行的2025年廈門企業家日大會上，郭謹一表示，隨著歷史遺留問題全面解決，正積極推動重回美國主板上市進程。但在財報會上，郭謹一重申，目前對重返美股沒有確定時間表。

《經濟通通訊社18日專訊》