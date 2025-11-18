  • 會員
《中國要聞》鐵路部門調整京港高鐵等多線路票價，最低5.5折優惠

　　據內媒報道，從深圳鐵路部門獲悉，自2025年11月7日起至12月30日，鐵路部門結合淡季客流出行特點，充分發揮票價市場調節機制，對京港高鐵、甬廣高鐵、京廣高鐵、杭深高鐵廈深段等多條線路動車組列車票價實行優化調整，推出差異化折扣優惠政策，最低可享5.5折優惠。
