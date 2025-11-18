《中國要聞》鐵路部門調整京港高鐵等多線路票價，最低5.5折優惠

據內媒報道，從深圳鐵路部門獲悉，自2025年11月7日起至12月30日，鐵路部門結合淡季客流出行特點，充分發揮票價市場調節機制，對京港高鐵、甬廣高鐵、京廣高鐵、杭深高鐵廈深段等多條線路動車組列車票價實行優化調整，推出差異化折扣優惠政策，最低可享5.5折優惠。
《經濟通通訊社18日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
18/11/2025 12:02
據內媒報道，從深圳鐵路部門獲悉，自2025年11月7日起至12月30日，鐵路部門結合淡季客流出行特點，充分發揮票價市場調節機制，對京港高鐵、甬廣高鐵、京廣高鐵、杭深高鐵廈深段等多條線路動車組列車票價實行優化調整，推出差異化折扣優惠政策，最低可享5.5折優惠。
《經濟通通訊社18日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰18/11/2025 12:06 瑞銀：Ａ股和Ｈ股市場均有正面因素支持，料明年內地電動車滲透…
下一篇新聞︰18/11/2025 11:44 《中國要聞》美國赫斯特雜誌控告國資《時尚》雜誌社侵權，上海…
18/11/2025 12:13 《中國要聞》全運會特許商品總銷售額突破６﹒８億元人民幣
18/11/2025 11:44 《駐京專電》國務委員諶貽琴籲改進國企薪酬管理，加大調控不合…
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N