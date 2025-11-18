  • 會員
18/11/2025 13:47

《行業數據》IDC：上半年中國視頻雲市場規模同比轉增8.9%

　　國際數據公司(IDC)最新發布《中國視頻雲市場跟蹤，2025上半年》與《音視頻AI實時互動與智能媒體生產市場跟蹤，2025上半年》報告顯示，2025上半年，中國視頻雲市場規模達到52.3億美元，止跌回升，同比增長8.9%；其中，音視頻AI實時互動與智能媒體生產等AI細分場景半年市場規模達四千萬美元，同比完成大三位數增長。
《經濟通通訊社18日專訊》

下一篇新聞︰18/11/2025 12:13  《中國要聞》全運會特許商品總銷售額突破６﹒８億元人民幣

沈伯洋慘淪綠營棄子

18/11/2025 10:12

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

