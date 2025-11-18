《行業數據》IDC：上半年中國視頻雲市場規模同比轉增8.9%

國際數據公司(IDC)最新發布《中國視頻雲市場跟蹤，2025上半年》與《音視頻AI實時互動與智能媒體生產市場跟蹤，2025上半年》報告顯示，2025上半年，中國視頻雲市場規模達到52.3億美元，止跌回升，同比增長8.9%；其中，音視頻AI實時互動與智能媒體生產等AI細分場景半年市場規模達四千萬美元，同比完成大三位數增長。

《經濟通通訊社18日專訊》