  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

18/11/2025 14:30

【ＡＩ】阿里千問App上線次日晉蘋果中國區免費應用第五位，國際版將上線

　　據內媒《科創板日報》報道，面向海外市場的千問App國際版將在近期上線。

　　阿里巴巴昨日(17日)正式推出AI應用千問APP並展開公測，全力進軍AI to C市場。千問App上線次日已迅速衝上蘋果中國區App Store免費應用總榜第五位，排名超越DeepSeek。

　　據了解，阿里計劃將千問App與阿里生態內的各類生活場景深度結合，目標是與ChatGPT展開全面競爭。
《經濟通通訊社18日專訊》

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

沈伯洋慘淪綠營棄子

18/11/2025 10:12

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區