【ＡＩ】阿里千問App上線次日晉蘋果中國區免費應用第五位，國際版將上線

據內媒《科創板日報》報道，面向海外市場的千問App國際版將在近期上線。
阿里巴巴昨日(17日)正式推出AI應用千問APP並展開公測，全力進軍AI to C市場。千問App上線次日已迅速衝上蘋果中國區App Store免費應用總榜第五位，排名超越DeepSeek。
據了解，阿里計劃將千問App與阿里生態內的各類生活場景深度結合，目標是與ChatGPT展開全面競爭。
《經濟通通訊社18日專訊》
18/11/2025 14:30
