  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

18/11/2025 10:16

【ＡＩ】螞蟻推出全模態通用AI助手「靈光」，支持30秒生成應用

　　螞蟻集團今日官宣推出全模態通用AI助手「靈光」。該助手支持「自然語言30秒生成小應用」，同時它也是「業內首個全代碼生成多模態內容的AI助手」，支持3D數字模型、音頻、圖標、動畫、地圖等全模態的信息輸出。

　　「靈光」首批上線三大功能：「靈光對話」、「靈光閃應用」、「靈光開眼」，目前已同步登陸安卓與蘋果應用商店。
《經濟通通訊社18日專訊》

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

上一篇新聞︰18/11/2025 10:19  《中國要聞》大疆回應投資３Ｄ打印「智能派」：看好行業增長與…

其他
More

18/11/2025 10:46  《Ａ場新股》金鼎光學啟動ＩＰＯ輔導，國投證券擔任輔導機構

18/11/2025 10:28  《Ａ股異動》劍橋科技Ａ漲停，現報１１７﹒７元人幣

18/11/2025 10:23  《Ａ股焦點》滬上Ａ股平均佣金率跌破萬２，券商股仍升多跌少

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

新一波工業革命，中美誰可領風騷？

14/11/2025 10:42

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區