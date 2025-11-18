【ＡＩ】螞蟻推出全模態通用AI助手「靈光」，支持30秒生成應用

螞蟻集團今日官宣推出全模態通用AI助手「靈光」。該助手支持「自然語言30秒生成小應用」，同時它也是「業內首個全代碼生成多模態內容的AI助手」，支持3D數字模型、音頻、圖標、動畫、地圖等全模態的信息輸出。
「靈光」首批上線三大功能：「靈光對話」、「靈光閃應用」、「靈光開眼」，目前已同步登陸安卓與蘋果應用商店。
《經濟通通訊社18日專訊》
18/11/2025 10:16
《經濟通通訊社18日專訊》
