《Ａ股評論》瑞銀：料明年中國股市再迎豐年，股價表現由盈利驅動

瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪在2026年展望報告中指出，預計中國股市將迎來又一個豐年，因包括創新領域發展等許多有利的驅動因素將繼續支撐市場。MSCI中國指數明年末目標位為100，較當前有14%的上漲空間。



王宗豪稱，創新領域的發展、對民企和資本市場的支持政策、財政持續擴張及在寬鬆的貨幣政策下流動性充足，以及國內外機構投資者的潛在資金流入將繼續支持市場。不過，這些因素不太可能像今年那樣大幅提升估值倍數，預計2026年股價表現更多將由盈利驅動。



王宗豪預計，中國公司2026年每股收益將增長10%，由反內捲措施和折舊攤銷費用下降所拉動。看好互聯網、硬件科技和券商，同時移除高股息股，因其收益率降低，隨著明年全球增長改善，加入看好部分「出海」股票。全球AI相關股票的回調可能會拖累中國科技股，但一些因素或能緩解這一影響，中國與全球AI股票的相關性低於韓國等其他新興市場，科技行業的國產替代進程不太可能受到任何全球科技行業放緩的影響，中國科技股的估值仍低於全球同業。

《經濟通通訊社18日專訊》