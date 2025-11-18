【關稅戰】中國10月稀土及製品出口量1.05萬噸增1.6%，前10月增2.6%

海關總署最新公布數據顯示，中國2025年10月稀土及其製品出口量達10516噸，較去年同期增長1.6%；今年1-10月累計出口量為105991噸，同比增長2.6%，出口規模保持平穩增長態勢。稀土及其製品作為戰略性資源，其出口數據反映出相關產業對外供給的穩定表現，為全球相關產業鏈提供持續支撐。
《經濟通通訊社18日專訊》
18/11/2025 14:10
