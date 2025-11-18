  • 會員
18/11/2025 17:34

《打擊貪腐》雲南原副省長李石松受賄逾1億，一審判囚15年

　　雲南省委原常委、省政府原副省長李石松受賄一案今日在貴州省貴陽市中級人民法院一審公開宣判，法院對李石松以受賄罪判處有期徒刑十五年，並處罰金人民幣五百萬元；對追繳在案的李石松犯罪所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。

　　經審理查明：2005年8月至2024年3月，被告人李石松利用擔任雲南省政府辦公廳秘書二處副處長、處長，省政府辦公廳黨組成員、副秘書長，雲南省紅河州委常委、副州長，雲南省工業和信息化委員會黨組書記、主任，雲南省工業和信息化廳黨組書記、廳長，雲南省曲靖市委副書記、市長，雲南省委常委、曲靖市委書記等職務上的便利，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬、職務提拔等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計價值人民幣1.0025億餘元。

　　公開資料顯示，李石松，男，白族，1969年2月出生於雲南雲龍，擁有在職博士研究生學歷。1990年7月從中山大學人類學系民族學專業畢業後，他先後在雲南省民族事務委員會、雲南省政府辦公廳等處任職。

　　2024年1月，李石松任雲南省政府常務副省長，直至2024年6月25日被查。去年12月，李石松被雙開，中紀委指其「對抗組織審查」，還「對統計造假失察」。今年1月3日，李石松被逮捕。
《經濟通通訊社18日專訊》

