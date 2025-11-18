《Ａ股行情》中日摩擦發酵，滬綜指低開0.24%

中日摩擦發酵，北京率先出招，針對日本發布旅遊警告，官媒繼續就事件發聲，《人民日報》評論文章稱武力干涉中國內政必遭「迎頭痛擊」。滬深股市今早低開，滬綜指低開0.24%，報3962.44點，深成指低開0.31%，創業板指低開0.51%。



中日高級外交官據報今日可能在北京會面。但內地多家大型旅行社昨日起（17日）已暫停銷售日本遊產品。此外，原定近期在內地上映的日本電影《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》、《工作細胞》，均宣布暫緩上映。據多家日媒報道，17日晚，日本駐北京大使館呼籲在華日本公民注意自身安全。



另外，中德舉行第四次高級別財金對話，根據財政部網站發布的聯合聲明，雙方同意加強財金領域合作，在公平競爭的基礎上擴大雙向市場開放。作為中德高級別財金對話中方牽頭人，國務院副總理何立峰在與德國財長的共見記者環節並稱，中德雙方歡迎和支持兩國上市公司在對方市場發行存托憑證，支持中歐國際交易所上市中國A股指數衍生品，中國歡迎符合條件的德國金融機構在華發行熊貓債。「（中方）將大力維護和加強全球產業鏈供應鏈、包括稀土等在內的穩定安全，將致力於維護多邊主義，反對單邊主義、保護主義，」何立峰說。



人民銀行今日進行4075億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有4038億元逆回購到期，即今日淨投放37億元。

《經濟通通訊社18日專訊》