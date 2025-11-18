《Ａ股行情》滬綜指午後跌幅擴至0.85%，創業板指挫逾1%

A股市場午後跌幅擴大，滬綜指跌0.85%，報3938.4點，滬深300指數軟0.6%，深成指跌0.93%，創業板指挫1.1%。上海B股跌0.6%，深圳B股走低0.95%。化工、鋼鐵板塊領跌大市。
《經濟通通訊社18日專訊》
【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好
18/11/2025 13:39
A股市場午後跌幅擴大，滬綜指跌0.85%，報3938.4點，滬深300指數軟0.6%，深成指跌0.93%，創業板指挫1.1%。上海B股跌0.6%，深圳B股走低0.95%。化工、鋼鐵板塊領跌大市。
《經濟通通訊社18日專訊》
【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好
上一篇新聞︰18/11/2025 13:44 《中國要聞》有機硅實控人會議上海召開，料有望確定減產目標
下一篇新聞︰18/11/2025 12:13 《中國要聞》全運會特許商品總銷售額突破６﹒８億元人民幣
18/11/2025 13:47 《行業數據》ＩＤＣ：上半年中國視頻雲市場規模同比轉增８﹒９％
18/11/2025 12:06 瑞銀：Ａ股和Ｈ股市場均有正面因素支持，料明年內地電動車滲透…
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N