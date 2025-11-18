《Ａ股行情》滬綜指收跌0.8%連挫三日，AI應用概念逆勢漲

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ AI應用概念股逆勢上漲，阿里巴巴推千問APP公測
▷ 優必選回應機器人交付質疑，首批WalkerS2量產投用
A股市場陷入調整，三大指數低開低走，滬綜指收跌0.81%連挫三個交易日，今日收報3939.81點，深成指跌0.92%，創業板指挫1.16%。滬深兩市成交額1.93萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升152億元或0.8%。分析人士認為，滬指跌破短期支撐，關注3920這一重要支撐位，若繼續下破，下跌空間或將打開，海外市場的頹勢可能推升A股的波動率。
從板塊來看，AI應用方向全面逆勢上漲，Sora概念收升2.6%，智譜AI概念揚1.6%，個股方面，榕基軟件(深:002474)、格爾軟件(滬:603232)紛紛封板。阿里巴巴(09988)昨日正式推出AI應用千問APP並展開公測，全力進軍AI to C市場。千問App上線次日已迅速衝上蘋果中國區App Store免費應用總榜第五位，排名超越DeepSeek。
下跌方面，鋰電池板塊全日走弱，煤炭、鋼鐵等板塊跌幅居前。人形機器人普跌，優必選(09880)人形機器人Walker S2量產交付視頻，遭到Figure創始人質疑為電腦特效。對此，優必選回應稱，該指控不實，優必選官方已發布了一鏡到底原速原聲的視頻，畫面顯示現場確實有大批人形機器人產品。此外，優必選首批數百台全尺寸工業人形機器人Walker S2正式開啟量產交付，將分批投入產業一線應用。
另外，市場憂慮中日關係緊張影響民間交流及經濟局勢。日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰昨起訪華。據日媒報道，他將圍繞日本首相高市早苗涉台言論與中方進行磋商。今天，外交部亞洲司司長劉勁松與其會面。下午14時左右，金井正彰一行離開中國外交部，面對媒體提問，他並未給出任何表態。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4568.19
|-0.65
|上證指數
|3939.81
|-0.81
|7909.49
|深證成指
|13080.49
|-0.92
|11351.20
|創業板指
|3069.22
|-1.16
|科創50
|1357.93
|+0.29
|B股指數
|255.70
|-0.49
|1.38
|深證B指
|1302.73
|-0.99
|0.74
《經濟通通訊社18日專訊》
