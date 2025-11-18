《Ａ股行情》滬綜指收跌0.8%連挫三日，AI應用概念逆勢漲

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

A股市場陷入調整，三大指數低開低走，滬綜指收跌0.81%連挫三個交易日，今日收報3939.81點，深成指跌0.92%，創業板指挫1.16%。滬深兩市成交額1.93萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升152億元或0.8%。分析人士認為，滬指跌破短期支撐，關注3920這一重要支撐位，若繼續下破，下跌空間或將打開，海外市場的頹勢可能推升A股的波動率。



從板塊來看，AI應用方向全面逆勢上漲，Sora概念收升2.6%，智譜AI概念揚1.6%，個股方面，榕基軟件(深:002474)、格爾軟件(滬:603232)紛紛封板。阿里巴巴(09988)昨日正式推出AI應用千問APP並展開公測，全力進軍AI to C市場。千問App上線次日已迅速衝上蘋果中國區App Store免費應用總榜第五位，排名超越DeepSeek。



下跌方面，鋰電池板塊全日走弱，煤炭、鋼鐵等板塊跌幅居前。人形機器人普跌，優必選(09880)人形機器人Walker S2量產交付視頻，遭到Figure創始人質疑為電腦特效。對此，優必選回應稱，該指控不實，優必選官方已發布了一鏡到底原速原聲的視頻，畫面顯示現場確實有大批人形機器人產品。此外，優必選首批數百台全尺寸工業人形機器人Walker S2正式開啟量產交付，將分批投入產業一線應用。



另外，市場憂慮中日關係緊張影響民間交流及經濟局勢。日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰昨起訪華。據日媒報道，他將圍繞日本首相高市早苗涉台言論與中方進行磋商。今天，外交部亞洲司司長劉勁松與其會面。下午14時左右，金井正彰一行離開中國外交部，面對媒體提問，他並未給出任何表態。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4568.19 -0.65 上證指數 3939.81 -0.81 7909.49 深證成指 13080.49 -0.92 11351.20 創業板指 3069.22 -1.16 科創50 1357.93 +0.29 B股指數 255.70 -0.49 1.38 深證B指 1302.73 -0.99 0.74

《經濟通通訊社18日專訊》