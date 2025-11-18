  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

18/11/2025 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收跌0.8%連挫三日，AI應用概念逆勢漲

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指18日收3939.81點，連跌三日跌幅0.81%
▷ AI應用概念股逆勢上漲，阿里巴巴推千問APP公測
▷ 優必選回應機器人交付質疑，首批WalkerS2量產投用

　　A股市場陷入調整，三大指數低開低走，滬綜指收跌0.81%連挫三個交易日，今日收報3939.81點，深成指跌0.92%，創業板指挫1.16%。滬深兩市成交額1.93萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升152億元或0.8%。分析人士認為，滬指跌破短期支撐，關注3920這一重要支撐位，若繼續下破，下跌空間或將打開，海外市場的頹勢可能推升A股的波動率。

　　從板塊來看，AI應用方向全面逆勢上漲，Sora概念收升2.6%，智譜AI概念揚1.6%，個股方面，榕基軟件(深:002474)、格爾軟件(滬:603232)紛紛封板。阿里巴巴(09988)昨日正式推出AI應用千問APP並展開公測，全力進軍AI to C市場。千問App上線次日已迅速衝上蘋果中國區App Store免費應用總榜第五位，排名超越DeepSeek。

　　下跌方面，鋰電池板塊全日走弱，煤炭、鋼鐵等板塊跌幅居前。人形機器人普跌，優必選(09880)人形機器人Walker S2量產交付視頻，遭到Figure創始人質疑為電腦特效。對此，優必選回應稱，該指控不實，優必選官方已發布了一鏡到底原速原聲的視頻，畫面顯示現場確實有大批人形機器人產品。此外，優必選首批數百台全尺寸工業人形機器人Walker S2正式開啟量產交付，將分批投入產業一線應用。

　　另外，市場憂慮中日關係緊張影響民間交流及經濟局勢。日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰昨起訪華。據日媒報道，他將圍繞日本首相高市早苗涉台言論與中方進行磋商。今天，外交部亞洲司司長劉勁松與其會面。下午14時左右，金井正彰一行離開中國外交部，面對媒體提問，他並未給出任何表態。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004568.19-0.65　
上證指數3939.81-0.817909.49
深證成指13080.49-0.9211351.20
創業板指3069.22-1.16　
科創501357.93+0.29　
B股指數255.70-0.491.38
深證B指1302.73-0.990.74

《經濟通通訊社18日專訊》

【你點睇？】日揆言論引發中日關係惡化，當局更新外遊警示呼籲赴日提高警惕。你短期內會否赴日旅行？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

假如控告BBC誹謗，特朗普能得到10億美元賠償嗎？

18/11/2025 17:16

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區