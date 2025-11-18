《Ａ股焦點》中日關係惡化，民航、旅遊股受累，據報49萬張赴日機票取消

中日關係惡化對兩國民間交流的影響已開始顯現。據日本《共同社》報道，中國多家大型旅行社已暫停銷售日本遊產品；日本民間非營利團體「言論NPO」17日宣布，與中國方面共同主辦、原定本月下旬在北京舉行的「東京-北京論壇」延期；中國江蘇省徐州市代表團也取消了對友好城市半田市的訪問計劃。



中國外交部就本國公民前往日本發布鄭重提醒，內地多家航司隨後表示，可就赴日機票予以免費退改處理。據港媒引述資深航空分析師指出，自上周六（15日）以來，中國已有超過49.1萬張飛往日本的機票取消，佔總預訂量32%，航空公司退票總損失高達數十億元人民幣。有英國航空業高級分析師直言，中國的航空公司所受到的衝擊比日本的航空公司更大。



A股旅遊及民航板塊受消息拖累，跌幅靠前，張家界(深:000430)挫逾5%，大連聖亞(滬:600593)跌3.6%，華夏航空(深:002928)走低2.4%，南方航空(滬:600029)跌1.5%，中國中免(滬:601888)、中國東航(滬:600115)及春秋航空(滬:601021)跟挫。

《經濟通通訊社18日專訊》