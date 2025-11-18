《Ａ股焦點》中芯國際A股升超1%，稱承接了大量模擬、存儲急單

中芯國際(00981)(滬:688981)在投資者關係活動記錄表中稱，該公司的產線實際上非常滿，三季度產能利用率達到95.8%，說明訂單很多，產線供不應求。四季度指引沒有大的躍升的原因之一，是現在手機市場存儲器特別緊缺，價格大幅上漲，而且存儲器價格高，其他芯片的成本也需要控制。當前客戶傾向於多備存儲器以配套成整機，但對來年一季度因供應不確定性普遍謹慎，導致近期積極、遠期觀望的局面。



在急單方面，中芯國際稱，公司承接了大量模擬、存儲包括NOR/NAND Flash、MCU等急單，為保障交付，主動將部分非緊急手機訂單延後，這也使得手機業務佔比短期有所下降。整體來看，存儲的影響是雙向的。對當前是提拉訂單，對來年是看不清。



中芯國際指，目前行業供應存在缺口，預計高價位態勢將持續。此外，NOR Flash、NAND Flash及MCU等產品驗證周期長、替代門檻高。即便有新廠商嘗試進入，從流片到規模化量產也需至少16個月。這意味著在未來一段時間內，現有供應商的市場地位將保持穩定，難以被快速替代。



中芯國際AH股均低開高走，A股現升1.21%，報119.05元；H股升1.92%。

《經濟通通訊社18日專訊》