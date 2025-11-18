  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

18/11/2025 10:00

《Ａ股焦點》中芯國際A股升超1%，稱承接了大量模擬、存儲急單

　　中芯國際(00981)(滬:688981)在投資者關係活動記錄表中稱，該公司的產線實際上非常滿，三季度產能利用率達到95.8%，說明訂單很多，產線供不應求。四季度指引沒有大的躍升的原因之一，是現在手機市場存儲器特別緊缺，價格大幅上漲，而且存儲器價格高，其他芯片的成本也需要控制。當前客戶傾向於多備存儲器以配套成整機，但對來年一季度因供應不確定性普遍謹慎，導致近期積極、遠期觀望的局面。

　　在急單方面，中芯國際稱，公司承接了大量模擬、存儲包括NOR/NAND Flash、MCU等急單，為保障交付，主動將部分非緊急手機訂單延後，這也使得手機業務佔比短期有所下降。整體來看，存儲的影響是雙向的。對當前是提拉訂單，對來年是看不清。

　　中芯國際指，目前行業供應存在缺口，預計高價位態勢將持續。此外，NOR Flash、NAND Flash及MCU等產品驗證周期長、替代門檻高。即便有新廠商嘗試進入，從流片到規模化量產也需至少16個月。這意味著在未來一段時間內，現有供應商的市場地位將保持穩定，難以被快速替代。

　　中芯國際AH股均低開高走，A股現升1.21%，報119.05元；H股升1.92%。
《經濟通通訊社18日專訊》

【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

新一波工業革命，中美誰可領風騷？

14/11/2025 10:42

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區