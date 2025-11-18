《Ａ股焦點》滬上A股平均佣金率跌破萬2，券商股仍升多跌少

上海證券同業公會的最新數據顯示，10月上海地區A股平均佣金率降至萬1.92（高頻量化業務除外），繼9月後連續第二個月跌破萬2關口。2025年開年至今，佣金率從1月的萬2.16一路下滑，8個月內累計降幅超11%，佣金業務，越來越成為薄利戰場。



在市場佣金下滑的同時，有關券商佣金反內捲的傳聞也時常在行業內發酵。盡管相關傳聞真實性暫未得到確認，但券商普遍表示支持行業反內捲，認為長期無序的佣金價格戰已嚴重侵蝕行業生態，亟需回歸理性競爭。



券商股目前仍升多跌少，華泰證券(滬:601688)揚3.8%，東北證券(深:000686)彈升3%，國盛證券(深:002670)升2.3%，廣發證券(深:000776)升1.8%；至於天風證券(滬:601162)、太平洋(滬:601099)及申萬宏源(深:000166)則跌約0.2%。



值得留意，財政部數據顯示，今年前10月，證券交易印花稅收入1629億元人民幣，同比增長88.1%；10月當月證券交易印花稅收入為181億元人民幣，同比增長17.53%，環比下降30.65%。環比下降主要原因或是10月國慶中秋合計8天長假期。

《經濟通通訊社18日專訊》