18/11/2025 09:17

《中俄關係》李強在俄見米舒斯京，願深化投資、能源、農業等合作

　　中國外交部網站發文指，國務院總理李強當地時間17下午在莫斯科會見俄羅斯總理米舒斯京。李強表示，中方願同俄方深化投資、能源、農業等領域合作，歡迎俄羅斯更多優質農食產品進入中國市場，希望俄方為中國企業在俄投資經營提供更多便利。

　　李強又表示，雙方要持續擴大人文交流，加強文化、教育、電影等領域合作，為中俄關係注入更多人文溫度。

　　此外，李強指，中方願同俄方密切協調配合，推動上合組織各方秉持「上海精神」，將領導人擘畫的發展藍圖早日轉化為實景圖。要深入推進務實合作，壯大各成員國發展動能，同時不斷完善上合組織機制建設，提升在國際事務中的影響力，團結廣大全球南方國家，推動實現平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

*米舒斯京：願為中企投資營造良好營商環境*

　　米舒斯京則稱，當前俄中新時代全面戰略協作夥伴關係處於前所未有的高水平。俄方願同中方進一步密切各層級對話交往，深化經貿、能源、農業、人文等領域合作，打造新的合作增長點，持續增進睦鄰友好。俄方願為中國企業來俄投資營造良好營商環境。俄方願同中方加強溝通協調，加強上合組織機制建設，為促進地區和世界和平發展繁榮作出更大貢獻。
《經濟通通訊社18日專訊》

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即投票

