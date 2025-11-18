  • 會員
18/11/2025 09:53

【中日關係】日本駐華使館發「安全對策」籲提高警惕，中國多家航企取消赴日航班

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 日本駐華使館發布安全對策，籲公民外出提高警惕
▷ 中國多家航空公司取消赴日航班，涉成都、廣州等航線
▷ 中日友好交流活動取消，含廣島、徐州及北京論壇

　　日本首相高市早苗「台灣有事即日本有事」言論導致中日關係惡化，中國政府提醒民眾近期避免前往日本，官媒亦持續就事件發表評論。日本駐中國大使館昨日向中國境內的日本公民發布「安全對策」，指鑑於近來「中國媒體對日中關係的報道」，提醒日本公民在中國外出時務必提高警惕，注意可能出現的可疑人物，並結伴同行確保自身安全；如果帶著兒童出門，更要務必格外小心。

　　中國則有航空公司取消赴日航班。據內媒報道，四川航空昨（17日）通知與其有合作關係的日本業者，取消2026年1月1日至3月28日期間成都來往札幌航線的所有航班。持票人若更改航班，可免收1次手續費，且不限機票類型。

　　與此同時，春秋航空多班來往日本的航班都顯示「取消」，包括較為熱門的廣州來往大阪航班，客服表示是「公司計劃原因」所致。九元航空的廣州來往大阪航班也出現相同情況，該公司公關部經理直言，目前確實有部分日本航線因「公共安全原因」取消。

　　據港媒引述資深航空分析師指出，自上周六（15日）以來，中國已有超過49.1萬張飛往日本的機票取消，佔總預訂量32%，航空公司退票總損失高達數十億元人民幣。有英國航空業高級分析師直言，中國的航空公司所受到的衝擊比日本的航空公司更大。

*多項中日友好交流活動取消*

　　另外，日本傳媒報道，中國駐大阪總領事館以警備問題，取消原定本周五（21日）在廣島舉辦的日中友好活動，中國駐大阪總領事薛劍原計劃出席該活動。薛劍此前在社交平台回應高市的涉台言論時寫道「應毫不猶豫地斬首」，引起日本各界譁然後將貼文刪除。

　　江蘇省徐州市的代表團則取消了原定18日對友好城市日本愛知縣半田市的訪問計劃。半田市15日接到徐州市方面的通知稱因有重要公務而推遲訪問。

　　日本的民間非營利團體「言論NPO」昨亦宣布，與中國國際傳播集團（註：中國外文出版發行事業局的對外名稱）共同主辦、原定本月22-24日在北京舉行的第21屆「東京-北京論壇」延期。該團體稱，16日收到中方文書，深切感受到中方態度的嚴厲，文書內容指高市發表挑釁言論和威脅動用武力，有損兩國之間正常交流協作的氛圍。
《經濟通通訊社18日專訊》

