《中國要聞》大疆回應投資3D打印「智能派」：看好行業增長與發展潛力

對於大疆投資3D打印企業智能派的消息，內媒引述大疆方面回應稱，消息屬實。大疆表示，本次投資是基於公司對消費級3D打印技術發展潛力、行業增長潛力的看好，符合大疆對創新科技的一貫理念和前瞻性布局。



據報道，拓竹科技創始人陶冶近日在朋友圈發布上千字貼文，稱「老東家投了一家3D打印公司，協議裏面還特別安排了拓竹相關的條款」，直指大疆入局3D打印行業，是因為人才走向觸了前老闆的逆鱗。報道引述知情人士透露，大疆這次投資的是深圳市智能派科技有限公司。該公司成立於2015年3月，是內地消費級3D打印領域較早的入局者之一。



*爆料3D打印公司創辦人認為遭大疆打壓*



陶冶曾是大疆消費級無人機事業部負責人，他在2020年創立拓竹科技，公司核心團隊也是來自大疆，例如CTO高修峰曾任DJI系統工程部負責人，COO劉懷宇曾負責DJI眼鏡等產品，控制算法負責人陳子寒曾負責DJI雲台技術，被內部稱為「控制天才」。



陶冶認為，近兩年資本市場對「大疆系」創業項目的興趣增加，一些項目獲得較高估值，帶動更多大疆員工選擇離職創業，並帶走部分骨幹人才，因此大疆對拓竹的態度也一改之前的相對寬鬆。他引述大疆創辦人汪滔十年前的話，「不能讓競爭對手找到空當掙到了錢，他們有了錢就會和你爭奪人才，那才是最大的麻煩」，並認為這一思路被延伸應用到了當前的競爭中。



公開資料顯示，拓竹科技專注於將工業級3D打印技術下沉至消費級市場，並利用前沿的機器人技術徹底改寫了桌面級3D打印的行業格局：在短短5年時間內，便在全球消費級3D打印市場做到第一。

