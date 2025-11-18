  • 會員
18/11/2025 10:19

《中國要聞》大疆回應投資3D打印「智能派」：看好行業增長與發展潛力

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 大疆確認投資深圳市智能派科技有限公司
▷ 智能派成立於2015年，屬消費級3D打印早期企業
▷ 投資基於看好消費級3D打印技術及行業增長潛力

　　對於大疆投資3D打印企業智能派的消息，內媒引述大疆方面回應稱，消息屬實。大疆表示，本次投資是基於公司對消費級3D打印技術發展潛力、行業增長潛力的看好，符合大疆對創新科技的一貫理念和前瞻性布局。

　　據報道，拓竹科技創始人陶冶近日在朋友圈發布上千字貼文，稱「老東家投了一家3D打印公司，協議裏面還特別安排了拓竹相關的條款」，直指大疆入局3D打印行業，是因為人才走向觸了前老闆的逆鱗。報道引述知情人士透露，大疆這次投資的是深圳市智能派科技有限公司。該公司成立於2015年3月，是內地消費級3D打印領域較早的入局者之一。

*爆料3D打印公司創辦人認為遭大疆打壓*

　　陶冶曾是大疆消費級無人機事業部負責人，他在2020年創立拓竹科技，公司核心團隊也是來自大疆，例如CTO高修峰曾任DJI系統工程部負責人，COO劉懷宇曾負責DJI眼鏡等產品，控制算法負責人陳子寒曾負責DJI雲台技術，被內部稱為「控制天才」。

　　陶冶認為，近兩年資本市場對「大疆系」創業項目的興趣增加，一些項目獲得較高估值，帶動更多大疆員工選擇離職創業，並帶走部分骨幹人才，因此大疆對拓竹的態度也一改之前的相對寬鬆。他引述大疆創辦人汪滔十年前的話，「不能讓競爭對手找到空當掙到了錢，他們有了錢就會和你爭奪人才，那才是最大的麻煩」，並認為這一思路被延伸應用到了當前的競爭中。

　　公開資料顯示，拓竹科技專注於將工業級3D打印技術下沉至消費級市場，並利用前沿的機器人技術徹底改寫了桌面級3D打印的行業格局：在短短5年時間內，便在全球消費級3D打印市場做到第一。
《經濟通通訊社18日專訊》

