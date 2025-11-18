美國Adeia針對聯想、AMD等提出337調查申請，指半導體器件等涉侵權

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 列名被告含AMD、聯想等公司及子公司
▷ 涉特定半導體器件及下游計算產品
據商務部中國貿易救濟信息網公告，2025年11月17日，美國Adeia,Inc、美國Adeia Semiconductor Bonding Technologies, Inc、美國Adeia Holdings Inc根據《美國1930年關稅法》第337節規定向美國際貿易委員會提出申請，主張對美出口、在美進口及銷售的特定半導體器件及其下游計算產品和組件違反了美國337條款。美國Advanced Micro Devices, Inc of Santa Clara, CA、美國Lenovo (United States) Inc of Morrisville, NC、中國香港Lenovo Group Limited of Hong Kong、中國廣東Lenovo Information Products (Shenzhen) Co Ltd of China聯想信息產品（深圳）有限公司、美國Super Micro Computer, Inc of San Jose, CA為列名被告。
據商務部介紹，337調查是針對進口貿易中的知識產權侵權行為以及其他不公平競爭行為的一項調查，最終將裁決是否侵權及是否有必要採取救濟措施。涉及侵犯美國知識產權的337調查案件85%以上是針對專利侵權行為，少數調查涉及註冊商標侵權、版權侵權、集成電路布圖設計侵權和外觀設計侵權等行為。其他不公平競爭案件的類型包括普通法商標侵權、虛假指定原產地、仿冒、虛假廣告、侵犯商業秘密、商業外觀侵權、違反反壟斷法、商標淡化以及其他不公平競爭行為等。
《經濟通通訊社18日專訊》
