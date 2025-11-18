《中國要聞》有機硅實控人會議上海召開，料有望確定減產目標

據《財聯社》報道，2025甲基氯硅烷企業高質量發展研討會正在上海召開，主辦單位為中國氟硅有機材料工業協會，會議全程閉門，預計今晚9點結束。報道指，據此前了解，本次會議上，行業公司實控人會到場，因此也被稱為有機硅實控人會議，會議有望確定減產目標。





《經濟通通訊社18日專訊》