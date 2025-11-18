  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

18/11/2025 13:44

《中國要聞》有機硅實控人會議上海召開，料有望確定減產目標

　　據《財聯社》報道，2025甲基氯硅烷企業高質量發展研討會正在上海召開，主辦單位為中國氟硅有機材料工業協會，會議全程閉門，預計今晚9點結束。報道指，據此前了解，本次會議上，行業公司實控人會到場，因此也被稱為有機硅實控人會議，會議有望確定減產目標。

 
《經濟通通訊社18日專訊》

【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇

上一篇新聞︰18/11/2025 13:47  《行業數據》ＩＤＣ：上半年中國視頻雲市場規模同比轉增８﹒９％

下一篇新聞︰18/11/2025 13:39  《Ａ股行情》滬綜指午後跌幅擴至０﹒８５％，創業板指挫逾１％

其他
More

18/11/2025 12:13  《中國要聞》全運會特許商品總銷售額突破６﹒８億元人民幣

18/11/2025 12:06  瑞銀：Ａ股和Ｈ股市場均有正面因素支持，料明年內地電動車滲透…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

沈伯洋慘淪綠營棄子

18/11/2025 10:12

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區