《內房困局》鄭州富力萬達文華酒店下月司法拍賣，起拍價3.28億

富力地產(02777)旗下再一間酒店被司法拍賣。據京東網絡司法拍賣平台披露，位於河南鄭州金水區農科路16號的鄭州富力萬達文華酒店，今年12月8日10時至12月9日10時進行首次整體拍賣，起拍價3.28億元（人民幣．下同），評估價4.69億元，起拍價約為處置參考價69折。



鄭州富力萬達文華酒店為五星級酒店，毗鄰正弘城等核心商圈，擁有SPA、室內泳池、健身中心等。酒店大堂位於43層，31-42層共有292間客房。本次拍賣標的物具體為酒店的1-4層、31-43層及45-46層共146套房產，總面積4.1萬平方米。標的物所有人為鄭州萬達文華酒店管理有限公司，廣州兆晞投資有限公司通過全資子公司廣州富鄭酒店管理有限公司，持有鄭州萬達文華酒店100%股權。



此前於9月9日，長沙富力萬達文華酒店完成拍賣，包含酒店全部物業，涵蓋416間客房、會議中心、宴會廳及頂級私人會所「名仕會」等設施，成交價5.14億元。11月4日，泉州富力萬達文華酒店整幢以3.31億元價格拍出，買家為泉州延趣網絡科技有限公司。



2017年7月，富力地產以199.06億元從萬達商業手中收購77家城市酒店資產，中途插足融創中國與萬達的世紀交易。此後經過調整，富力地產最終以189.55億元的價格買下了73家萬達酒店資產。不過，因業績虧損、公司債務等問題，富力資金流這些年一直承壓。2022年，富力開始蝕讓酒店資產，同年亦完成了境內外債務整體重組。到2024年，富力又有一筆6.14億美元的境外債務無力償還，抵押品之一、68間酒店及1棟寫字樓，被擔保代理人委任的機構人員接管。

