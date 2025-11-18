蔚來旗下螢火蟲拓展無關稅壁壘右軚市場，首批將出口至新加坡

據《路透》報道，蔚來(09866)旗下緊湊型電動汽車品牌螢火蟲(Firefly)正尋求在沒有針對中國電動汽車徵收懲罰性關稅的右舵市場實現增長，並準備明年加大對這些市場的交付。



螢火蟲今日宣布，首批右軚車型正式量產，首批將出口至新加坡，未來將進入更多國家。螢火蟲首席執行官Daniel Jin對《路透》表示，公司計劃在2026年進入泰國和英國，目前正在與當地經銷商進行談判。Jin並坦言，公司將在短期內大力拓展沒有關稅壁壘的國家市場，並將英國、澳洲、新西蘭和東南亞列為主要市場。



Jin拒絕透露螢火蟲預計將在這些市場銷售多少汽車，但表示銷量增長可能較慢，需逐步建立消費者信任。



*螢火蟲新加坡售價將高於比亞迪，避免與中國同業在海外打價格戰*



Jin又指，螢火蟲電動車將在新加坡作為高端小型汽車銷售，售價高於比亞迪(01211)(深:002594)的海豚等競爭車型，旨在避免與內地競爭對手在海外打價格戰。



Jin並透露，在與經銷商的談判中，「公司強調了一個關鍵點，那就是不能簡單地把螢火蟲看成是另一款中國製造的電動汽車」。



目前，螢火蟲電動車在歐洲的售價約為2.99萬歐元，由於關稅的原因，售價高於原計劃的2.5萬歐元，其競爭對手包括大眾的ID.3和雷諾的R5。





《經濟通通訊社18日專訊》