說說心理話
AH股新聞

18/11/2025 17:25

淘寶閃購與阿里健康京滬穗杭試推「居家閃檢」，上門檢測呼吸道病菌平均3小時出報告

　　據內媒報道，淘寶閃購近日聯合阿里健康官宣上線「居家閃檢」新服務，推出「呼吸道病毒細菌12聯檢」項目，覆蓋甲型流感病毒、乙型流感病毒、肺炎支原體、新型冠狀病毒、人鼻病毒、腺病毒等12種常見呼吸道病原體，用戶足不出戶就能完成專業級檢測，可避免流感季外出就醫和人群聚集，有效降低交叉感染風險，同時為科學用藥提供依據，避免盲目用藥風險。

　　目前「居家閃檢」服務已率先在北京、上海、廣州、杭州四城開啟試運營。用戶在淘寶App搜索「居家閃檢」進入服務頁面預約後，將由經過專業培訓的騎手上門送達採樣包，協助完成咽拭子樣本採集，並將樣本送至國家認證的實驗室進行檢測，平均3小時內，用戶便可在線查看檢測報告。

　　這是淘寶閃購與阿里健康在本地化醫療健康服務領域的一次深度協同。據「居家閃檢」項目負責人表示，未來雙方將以此項目為起點，把更多專業級的醫療服務資源引入即時零售場景，加速推動「本地化服務+互聯網醫療」的資源融合，探索實現「檢-醫-藥」一體化服務閉環。
《經濟通通訊社18日專訊》

