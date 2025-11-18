【中日關係】中日官員今磋商，外交部：再提嚴正交涉，日方要以實際行動認錯糾偏

日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰與中國外交部亞洲司司長劉勁松今日上午在北京舉行了磋商，下午14時左右，金井正彰一行離開中國外交部，面對媒體提問，他並未給出任何表態。



在今日舉行的中國外交部例行記者會上，發言人毛寧應日本記者要求介紹磋商的具體內容，她稱，在磋商中，中方就日本首相高市早苗涉華錯誤言論再次向日方提嚴正交涉，指出高市的謬論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎，性質和影響極其惡劣，激起中國人民的公憤和譴責。中方嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關係政治基礎。



*外交部：我們絕不允許日本軍國主義復活*



毛寧並指出，《波茨坦公告》明確規定日本「禁止重新武裝」，日本「和平憲法」也確立「專守防衛」原則。然而令人警惕的是，日本近年來大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，放寬武器出口限制，謀求發展進攻性武器，圖謀放棄「無核三原則」。日本右翼勢力正極力突破「和平憲法」束縛，在強軍擴武道路上越走越遠。



毛寧稱，80年前，日本軍國主義發動侵略戰爭，給亞洲和世界帶來深重災難。80年後的今天，「我們絕不允許日本軍國主義復活，絕不允許任何人挑戰戰後國際秩序，絕不允許世界和平穩定再遭破壞」。

《經濟通通訊社18日專訊》