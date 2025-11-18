中國本周盧森堡發行至多40億歐元主權債券，標普給予A+評級

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中國財政部早前公布，今年11月17日當周在盧森堡發行歐元主權債券，規模不超過40億歐元。據《彭博》引述知情人士透露，中國正在盧森堡推介歐元主權債券，預計最快周二定價；此次擬發行4年期和7年期的歐元債券，初步價格指引較歐元債券基準掉期利率中值(mid-swaps)分別高出28個基點和38個基點。



與此同時，標普全球評級宣布，主動授予中國（A+/穩定/A-1）擬發行的歐元債券「A+」長期外幣債項評級。



《彭博》指，中國在短短半個月內再度打開外幣主權債發行窗口，將測試全球投資者對多元化資產的配置需求。本月早些時候，中國以接近美債殖利率水平發行的40億美元債獲得了30倍踴躍認購，其中有25%的投資者來自歐洲，比重僅次於亞洲。報道認為，在全球流動性環境充裕、地緣政治緊張局勢緩解之際，投資者增配中國資產的意願增強。



中國政府近年一般在每年第四季左右啟動歐元主權債券發行，此前幾次均獲得了高額認購。去年9月，中國在巴黎發行的20億歐元主權債認購倍數達8.1。



*滙控：中國意圖將其主權債務打造成全球市場參考標準*



滙豐控股大中華區債務資本市場主管Eugene Ng表示，中國的歐元債比美元債券更為稀缺，「此前美元債的發行確實增強了我們的信心，中國資產在歐洲地區擁有廣泛的支持者」；中國正在釋放訊號，意圖將其主權債務打造成全球市場的參考標準。滙豐控股是此次發行的承銷機構之一。



富達國際亞洲固定收益主管朱蕾認為，今年歐元表現強勢，亦刺激機構和零售端投資者配置相關資產的需求，「對外資而言，增配中國發行的主權債券，主要是為了滿足資產配置多元化的需求，以及考慮到發行人質量較高，疊加歐洲仍在降息周期內，債券殖利率曲線亦較穩定」。



中國發行主權債還有助於完善歐元區市場殖利率曲線，為中資發行人提供定價參考，目前中國公司債券在該市場的流動性仍相對有限。彭博匯編的數據顯示，今年以來中國公司公開披露的歐元債券發行規模約39億歐元，邁向2022年以來最高。

