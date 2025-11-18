華能國電(00902)第一期科創新公司債券超購1.27倍，票息1.98%

華能國電(00902)(滬:600011)公布，2025年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第一期），最終發行規模25億元人民幣，為規劃金額上限。



該集團指，發行金額均為債券品種一，最終票面利率為1.98%，超額認購1.27倍，期限為5年期，而10年期的品種二則未有發行。至於債券承銷機構及其關聯方共認購5.8億元人民幣。

《經濟通通訊社18日專訊》