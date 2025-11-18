中國鐵建(01186)中標8項重大項目，涉496億元人民幣

中國鐵建(01186)(滬:601186)公布，近期中標單體15億元（人民幣．下同）以上重大項目共8項，項目共496.29億元，佔去年收入4.65%。
該集團指，其中包括新建溫州至福州高速鐵路浙江段站前及相關工程，涉115億元、新建溫州至福州高速鐵路（福建段）站前工程部分標段，涉114億元。
《經濟通通訊社18日專訊》
18/11/2025 08:49
