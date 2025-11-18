長飛光纖光纜(06869)非執董郭韜辭任，提名中國華信副總經理管景志接任

長飛光纖光纜(06869)(滬:601869)公布，郭韜辭任非執行董事等職務，自昨日起即時生效。該集團指，管景志獲提名為非執行董事，待股東批准後，任期至本屆董事會任期屆滿之日止。



該集團指，管景志擔任中國華信郵電科技副總經理、黨委委員，以及任上海諾基亞貝爾監事。至於郭韜因工作安排變動而辭任，他已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與辭任有關其他事項須提請股東垂注。

《經濟通通訊社18日專訊》