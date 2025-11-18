弘業期貨(03678)控股股東兩名一致行動人共減持1008萬A股，佔1%股權

弘業期貨(03678)(深:001236)公布，控股股東蘇豪控股之一致行動人匯鴻集團及弘業物流自9月11日至上周四（13日）已共減持約1007.8萬股A股，佔1%股權，每股出售均價11.65元人民幣。
該集團指，匯鴻集團持股由約6.3%降至5.75%，及弘業物流持股由約7.16%降至6.17%。
《經濟通通訊社18日專訊》
【你點睇？】日揆言論引發中日關係惡化，當局更新外遊警示呼籲赴日提高警惕。你短期內會否赴日旅行？► 立即投票
18/11/2025 08:49
弘業期貨(03678)(深:001236)公布，控股股東蘇豪控股之一致行動人匯鴻集團及弘業物流自9月11日至上周四（13日）已共減持約1007.8萬股A股，佔1%股權，每股出售均價11.65元人民幣。
該集團指，匯鴻集團持股由約6.3%降至5.75%，及弘業物流持股由約7.16%降至6.17%。
《經濟通通訊社18日專訊》
【你點睇？】日揆言論引發中日關係惡化，當局更新外遊警示呼籲赴日提高警惕。你短期內會否赴日旅行？► 立即投票
上一篇新聞︰18/11/2025 08:49 東江環保（００８９５）購買氧化鋅礦，料至年底交易上限７１７…
下一篇新聞︰18/11/2025 08:49 長飛光纖光纜（０６８６９）非執董郭韜辭任，提名中國華信副總…
18/11/2025 08:52 寧德時代（３７５０）股東黃世霖擬售Ａ股獲超額認購２﹒２倍，…
18/11/2025 08:49 洛陽鉬業（０３９９３）提名鴻商資本高層馬飛任非執董待批
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N