山今養生智慧
AH股新聞

18/11/2025 08:49

弘業期貨(03678)控股股東兩名一致行動人共減持1008萬A股，佔1%股權

　　弘業期貨(03678)(深:001236)公布，控股股東蘇豪控股之一致行動人匯鴻集團及弘業物流自9月11日至上周四（13日）已共減持約1007.8萬股A股，佔1%股權，每股出售均價11.65元人民幣。

　　該集團指，匯鴻集團持股由約6.3%降至5.75%，及弘業物流持股由約7.16%降至6.17%。
《經濟通通訊社18日專訊》

