【關稅戰】美國修改申請專利無效規則，商務部：以國安為名歧視中企

美國商務部專利商標局(USPTO)近期發布備忘錄，修改專利無效申請的透明度規則，重點審查有外國背景企業提出的申請。中國長江存儲在美國對美光科技兩件專利發起的無效請求，首度面臨國安審查。值得留意，該備忘錄還以註腳方式，提到多家中國企業在美國2019至2024年間發起專利無效挑戰的情況，包括大疆（30件）、長江存儲（6件）、中芯國際（4件）、字節跳動（22件）、華為（78件）。



中國商務部新聞發言人對此回應表示，中方注意到，美方近期以「國家安全」為名修改申請專利無效相關規則。中方認為美方做法違反其知識產權相關國際義務，是對中國企業合法權利的歧視性限制。中方將密切關注事態發展，並採取必要措施，堅決維護中國企業正當合法權益。



*以中企「列入實體清單」，做出不利裁決*



USPTO負責專利無效審理的專利審判及訴願委員會(PTAB)10日發布命令，對長江存儲對美光(Micron)擁有的兩件專利發起的無效請求，擬因為長江存儲屬於美國商務部工業暨安全局(BIS)實體清單中的企業，要求長江存儲說明理由，證明對該等被列入清單的實體提交的申請進行審理，為何屬於對USPTO有限資源的合理利用。



根據USPTO現行規定，局長有自由裁量權決定是否啟動一項專利無效挑戰的審查。不過在此之前，決定是否審查的理由未將「國家安全」因素納入其中。直到兩周前，USPTO局長發布一份最新的備忘錄，首次在專利無效挑戰中引入「國家安全審查」，長江存儲案也成為新規的首個案例。（ew，ct）

