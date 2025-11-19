《駐京專電》海關總署：海南自貿港全島封關運作軟硬條件已具備

海南自由貿易港將在12月18日啟動全島封關。海口海關關長高瑞峰表示，目前，各項準備工作已基本就緒。「封關運作所需的軟硬件條件已準備就緒。國際旅行衛生保健中心等4個海關封關保障項目已全部投入使用。10個『二線口岸』通過國家驗收，監管設施設備具備啟用條件。」



「封關」是一個海關術語，即海南全島成為一個「境內關外」區域，海南島內可以享受零關稅等優惠政策。封關後零關稅商品範圍將由目前的1900個擴大至約6600個稅目，約佔全部商品稅目的74%；政策享惠主體範圍也將擴大，基本覆蓋全島有實際進口需求的企事業單位、民辦非企業單位等。



海南自貿港全島封關運作將實施以「『一線』放開、『二線』管住、島內自由」為基本特征的自由化便利化政策制度。「一線」放開，就是將海南自貿港與中國關境外其他國家和地區之間作為「一線」，實施一系列自由便利進出舉措；「二線」管住，就是將海南自貿港與中國大陸之間作為「二線」，針對「一線」放開的內容實施精準管理；島內自由，就是在海南自貿港內，各類要素可以相對自由流通。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》