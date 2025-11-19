  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

19/11/2025 09:07

《駐京專電》海關總署：海南自貿港全島封關運作軟硬條件已具備

　　海南自由貿易港將在12月18日啟動全島封關。海口海關關長高瑞峰表示，目前，各項準備工作已基本就緒。「封關運作所需的軟硬件條件已準備就緒。國際旅行衛生保健中心等4個海關封關保障項目已全部投入使用。10個『二線口岸』通過國家驗收，監管設施設備具備啟用條件。」

　　「封關」是一個海關術語，即海南全島成為一個「境內關外」區域，海南島內可以享受零關稅等優惠政策。封關後零關稅商品範圍將由目前的1900個擴大至約6600個稅目，約佔全部商品稅目的74%；政策享惠主體範圍也將擴大，基本覆蓋全島有實際進口需求的企事業單位、民辦非企業單位等。

　　海南自貿港全島封關運作將實施以「『一線』放開、『二線』管住、島內自由」為基本特征的自由化便利化政策制度。「一線」放開，就是將海南自貿港與中國關境外其他國家和地區之間作為「一線」，實施一系列自由便利進出舉措；「二線」管住，就是將海南自貿港與中國大陸之間作為「二線」，針對「一線」放開的內容實施精準管理；島內自由，就是在海南自貿港內，各類要素可以相對自由流通。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》

【你點睇？】日揆言論引發中日關係惡化，當局更新外遊警示呼籲赴日提高警惕。你短期內會否赴日旅行？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

假如控告BBC誹謗，特朗普能得到10億美元賠償嗎？

18/11/2025 17:16

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區