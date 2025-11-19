《駐京專電》多部門印發方案支持北京提振和擴大消費，支持消費業企業上市

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

人民銀行北京市分行等12部門印發《金融支持北京市提振和擴大消費的實施方案》，實施方案提出，支持消費產業鏈上符合條件的優質企業通過發行上市、「新三板」掛牌等方式融資，通過「長期資本」「耐心資本」滿足長周期消費產業融資需求。



*支持積極開展汽車貸款業務*



實施方案明確，加大商品消費信貸支持力度。積極開展汽車貸款業務，合理確定貸款發放比例、期限和利率，適當減免汽車以舊換新過程中提前結清貸款產生的違約金。引導金融機構針對首次購買、以舊換新、二手車等不同購車場景優化創新金融產品，加大對汽車特別是新能源汽車消費的金融支持力度。鼓勵金融機構積極滿足家電以舊換新、綠色智能家居家裝、電子產品等領域消費金融需求，通過多種形式參與商家促消費活動，提供消費貸款、信用卡分期費率優惠等活動，為消費者適當減費讓利。



*加大對消費行業經營主體首貸、續貸、信用貸等支持*



在擴大消費供給方面，實施方案提出，發揮信貸支持主渠道作用。轄內各銀行、消費金融公司、汽車金融公司等金融機構要找準自身功能定位，發揮自身優勢，為消費領域提供差異化、特色化、便捷化的金融服務。鼓勵轄內銀行加大對服務消費領域內部資金轉移定價支持，創新優化服務消費領域信貸產品，加大對符合條件的消費行業經營主體首貸、續貸、信用貸、中長期貸款支持力度，滿足服務消費企業多樣化金融需求。支持轄內金融機構提升對消費貸款的風險管理能力，在確保覆蓋經營成本和商業可持續前提下自主理性定價，合理適度擴大客戶支持范圍，促進消費貸款提質增量。



積極發展股權融資。支持生產、渠道、終端等消費產業鏈上符合條件的優質企業通過發行上市、「新三板」掛牌等方式融資。引導社會資本加大對服務消費重點領域投資，通過「長期資本」「耐心資本」滿足長周期消費產業融資需求。積極發揮私募股權投資基金和創業投資基金作用，加大對處於種子期、初創期企業的股權投資。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》