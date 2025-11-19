  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

19/11/2025 09:59

《駐京專電》多部門印發方案支持北京提振和擴大消費，支持消費業企業上市

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 北京多部門印發方案支持消費企業上市融資
▷ 方案要求加大汽車貸款支持力度，重點推新能源車
▷ 金融機構需提供差異化服務，擴大首貸信用貸覆蓋

　　人民銀行北京市分行等12部門印發《金融支持北京市提振和擴大消費的實施方案》，實施方案提出，支持消費產業鏈上符合條件的優質企業通過發行上市、「新三板」掛牌等方式融資，通過「長期資本」「耐心資本」滿足長周期消費產業融資需求。

*支持積極開展汽車貸款業務*

　　實施方案明確，加大商品消費信貸支持力度。積極開展汽車貸款業務，合理確定貸款發放比例、期限和利率，適當減免汽車以舊換新過程中提前結清貸款產生的違約金。引導金融機構針對首次購買、以舊換新、二手車等不同購車場景優化創新金融產品，加大對汽車特別是新能源汽車消費的金融支持力度。鼓勵金融機構積極滿足家電以舊換新、綠色智能家居家裝、電子產品等領域消費金融需求，通過多種形式參與商家促消費活動，提供消費貸款、信用卡分期費率優惠等活動，為消費者適當減費讓利。

*加大對消費行業經營主體首貸、續貸、信用貸等支持*

　　在擴大消費供給方面，實施方案提出，發揮信貸支持主渠道作用。轄內各銀行、消費金融公司、汽車金融公司等金融機構要找準自身功能定位，發揮自身優勢，為消費領域提供差異化、特色化、便捷化的金融服務。鼓勵轄內銀行加大對服務消費領域內部資金轉移定價支持，創新優化服務消費領域信貸產品，加大對符合條件的消費行業經營主體首貸、續貸、信用貸、中長期貸款支持力度，滿足服務消費企業多樣化金融需求。支持轄內金融機構提升對消費貸款的風險管理能力，在確保覆蓋經營成本和商業可持續前提下自主理性定價，合理適度擴大客戶支持范圍，促進消費貸款提質增量。

　　積極發展股權融資。支持生產、渠道、終端等消費產業鏈上符合條件的優質企業通過發行上市、「新三板」掛牌等方式融資。引導社會資本加大對服務消費重點領域投資，通過「長期資本」「耐心資本」滿足長周期消費產業融資需求。積極發揮私募股權投資基金和創業投資基金作用，加大對處於種子期、初創期企業的股權投資。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》

【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

假如控告BBC誹謗，特朗普能得到10億美元賠償嗎？

18/11/2025 17:16

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區