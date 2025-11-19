  • 會員
AH股新聞

19/11/2025 09:53

《駐京專電》李雲澤：積極服務海南跨境金融需求，推動開放措施先行先試

　　海南自由貿易港全島封關進入最後一個月倒計時，金融監管總局18日在海口召開外資金融機構座談會。金融監管總局局長李雲澤主持會議，要求外資金融機構積極服務海南跨境金融需求，引薦更多優質國際企業到海南投資興業，引入更多專業人才，有力支持海南自由貿易港建設和高質量發展。李雲澤還承諾將推動更多金融改革開放措施在海南先行先試。

*外資金融機構要堅定對中國經濟高質量發展前景的信心*

　　李雲澤表示，外資金融機構作為連接中國與世界經濟的重要橋梁，要進一步堅定對中國經濟高質量發展前景的信心，順應大勢、主動融入，更好分享中國發展紅利。堅持科學的市場定位，專注主業、完善治理，充分發揮在財富管理、養老金融、綠色低碳、跨境服務等方面的專業優勢，實現特色化經營、差異化發展。金融監管總局將著力打造市場化、法治化、國際化營商環境，推動更多金融改革開放措施在瓊先行先試。

　　海南省委書記馮飛表示，希望外資金融機構充分發揮全球網絡和專業優勢，做好金融「五篇大文章」，助力海南更好融入「一帶一路」建設和全球產業鏈供應鏈體系，實現金融與實體經濟良性循環。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》

