AH股新聞

19/11/2025 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
工業富聯(601138)1351.80
紫金礦業(601899)1187.46
兆易創新(603986)958.93
中國鋁業(601600)940.84
貴州茅台(600519)912.45
中微公司(688012)897.64
特變電工(600089)729.57
隆基綠能(601012)706.39
中國銀行(601988)698.42
華友鈷業(603799)686.14
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)2874.32
中際旭創(300308)2333.44
新易盛(300502)1712.21
陽光電源(300274)1664.52
比亞迪(002594)1271.87
勝宏科技(300476)1136.40
贛鋒鋰業(002460)1044.64
天齊鋰業(002466)991.46
盛新鋰能(002240)948.44
立訊精密(002475)896.40

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社19日專訊》

