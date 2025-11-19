《神州頭條》財經報章頭版摘要：海南自貿港全島封關進入衝刺期

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平對全面依法治國工作作指示：堅持黨的領導人民當家作主依法治國有機統一

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日對全面依法治國工作作出重要指示指出，新征程上，要全面貫徹新時代中國特色社會主義法治思想，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，聚焦建設更加完善的中國特色社會主義法治體系、建設更高水平的社會主義法治國家，更加注重法治與改革、發展、穩定相協同，更加注重保障和促進社會公平正義，全面推進科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法，全面推進國家各方面工作法治化。



「兩重」項目持續加力，基建投資增速料提升

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

11月18日，位於湖北省的房縣至五峰高速公路房縣段項目開工；11月17日，位於河南省的商丘機場開工建設……近期，多個「兩重」建設項目陸續開工。「兩重」是指國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設。專家表示，作為擴大有效投資、培育新質生產力的重要抓手，「兩重」建設將是穩增長政策的一個重要著力點。在相關項目建設的帶動下，基建投資有望保持適度增速。



倒計時一個月，海南自貿港全島封關進入衝刺期

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

11月18日，海南自由貿易港全島封關進入一個月倒計時。當日，海南省委書記馮飛宣布，海南自由貿易港封關運作合成演練和7x24小時熱運行正式啟動。從政策體系構建到基礎設施落地，從企業加速集聚到產業布局優化，承載著高水平對外開放使命的海南自貿港，已全面進入封關「衝刺」階段。





《上海證券報》



深耕主業強化創新，多措並舉回報股東，上市公司主動精準謀劃市值管理

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

A股市場市值管理已邁入系統化、陽光化的「顯性規範」新時期。在近期密集召開的上市公司三季度業績說明會上，市值管理成為企業與投資者互動的核心議題。記者梳理發現，上市公司市值管理實踐是多維度的，或通過深耕主業、強化研發創新築牢價值根基，或以分紅、回購等實質性舉措回報投資者，或暢通多元溝通渠道以強化價值傳遞。



進一步破解金融業「內捲」，推動各類機構深耕主業「各展所長」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

金融機構的高效運行與精準發力，關乎金融支持經濟高質量發展的成色。《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》提出，優化金融機構體系，推動各類金融機構專注主業、完善治理、錯位發展。





《證券時報》



大灣區科技與金融創新發展大會在廣州南沙成功舉辦

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

11月18日，第二十屆中國經濟論壇平行論壇--2025大灣區科技與金融創新發展大會在廣州南沙成功舉辦。此次活動匯聚了券商、基金、銀行、期貨、上市公司、科技企業等領域近250名從業人士、專家、學者，以重磅嘉賓主題分享，傳遞了行業生態前沿洞察與深度思考，以精彩的「頭腦風暴」展現了「科技+金融」的一線創新實踐。



解碼資本培育深圳實踐：從「單點突破」邁向「集群共進」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

深圳作為粵港澳大灣區核心引擎城市和中國特色社會主義先行示範區，歷經30余年改革發展，深圳資本市場功能日漸齊備、生態日趨優化，在服務實體經濟、支持創新創業中發揮了重要作用。「十四五」期間，深圳資本市場持續推進服務實體經濟的覆蓋廣度和賦能深度，推動產業從「單點突破」向「集群共進」升級，築牢全球競爭力產業根基。