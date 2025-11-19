  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

19/11/2025 17:05

《神州經脈》中國據報暫停進口日本水產品，9月減持美債，滬指止跌

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國今日暫停進口日本水產品，需監測福島核廢水排放
▷ 中國9月減持美債至7005億美元，仍為第三大持有國
▷ 滬指今日止三連跌，收升0.48%報3946.74點

　　A股市場今天走勢反覆，滬綜指止三連跌、收升0.48%，報3946.74點；創業板指也收紅0.25%，深成指平收。滬深兩市全日成交額約1.73萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日縮量2001億元或10%。

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1096，較上個交易日4時30分收盤價升29點子，止三連跌，全日在7.1081至7.1133之間波動。今日​​​​​​人民幣兌一美元中間價報7.0872，較上個交易日跌16點子，兩連跌，創11月5日以來兩周新低，較市場預測偏強約250點。

*今日新聞精選*

1. 日本《共同社》援引知情人士報道，中國已向日方通報將暫停進口日本水產品，原因是有需要進一步監測福島核廢水排放情況。報道指，中方今天早上通過正式的外交渠道聯絡日方，相信此舉可能是針對日本首相高市早苗圍繞「台灣有事」言論的反制措施。中國外交部發言人毛寧在今日的例行記者會上表示，當前形勢下，即使日本水產品向中國出口，也不會有市場。另據《路透》引述日本《共同社》報道，中國暫停與東京就恢復進口日本牛肉的談判。

2. 美國財政部公布，9月外資持有的美國國債六個月來首降，其中，中國9月持有規模從8月的7010億美元微降至7005億美元。中國7月持有量為6969億美元，為2008年10月以來最低，當時為6841億美元。中國現為美債的第三大持有國，僅次于日本和英國。分析人士說，過去十年來，中國出於戰略和市場考慮，一直在逐步減持美國公債。

3. 中國財政部18日在盧森堡成功發行了40億歐元主權債券。其中，4年期20億歐元，發行利率為2.401%；7年期20億歐元，發行利率為2.702%。國際投資者認購踴躍，總認購金額1001億歐元，是發行金額的25倍。其中，7年期認購倍數26.5倍。

4. 香港財庫局、深圳市地方金融管理局聯合發布《關於攜手打造港深全球金融科技中心的行動方案(2025-2027年)》，其中提出，鼓勵深圳企業赴港發行可持續發展離岸人民幣債券；推動數字人民幣應用場景持續創新；推動深圳金融機構在港成立金融科技子公司；鼓勵深圳科技企業利用香港「生物科技公司上市通道」、「特專科技公司上市通道」及「科企專線」等便利政策，來港融資。

5. 工信部消費品工業司司長何亞瓊今日在新聞發布會上表示，以盲盒、手辦為代表的，具有情緒價值、收藏價值的玩具市場持續高速增長，在為年輕人提供情緒價值的同時，也成為玩具產業新的經濟增長點。2024年，國內市場玩具零售總額達978.5億元人民幣，比2020年增長25.5%，預計2025年全年，國內市場玩具零售總額將超1000億元人民幣。

6. 螞蟻集團今日宣布其全模態通用AI助手「靈光」上線首日下載量突破20萬。該產品於18日正式發布，面向C端用戶，核心功能包括「全代碼生成多模態內容」及「自然語言30秒生小應用」，旨在降低AI工具使用門檻。

7. 2025數據存儲產業大會今日在廣州舉行，會上，華為技術有限公司總經理、數據存儲產品線總裁周躍峰透露，「華為可能在明年初發布AI Data Platform這樣一個實體產品。」未來在AI時代，數據存儲應該稱之為數據平台。存儲的範式在發生變化，未來存儲可能就不叫數據存儲了，叫AI Data Platform。

8. 蔚來汽車自研的高階智能駕駛芯片「神璣NX9031」已啟動技術對外授權，合作方為一家汽車芯片公司。這款芯片採用5nm車規級工藝製造，公開數據顯示其算力約為英偉達Orin-X芯片的四倍。此外，摩爾線程宣布，公司MUSA開發者大會12月19日至20日在北京中關村國際創新中心舉行，將發布全新產品、架構、核心技術及行業解決方案。摩爾線程有「中國版英偉達」之稱，目前正衝刺「國產GPU第一股」，計劃上交所上市，募資80億元，申購日為11月24日。

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即投票

上一篇新聞︰19/11/2025 17:28  《打擊貪腐》新華保險原董事長李全一審判死緩，貪污受賄逾２億元

下一篇新聞︰19/11/2025 17:02  《行業數據》１０月規模以上有色金屬工業增加值同比實際增長４％

其他
More

19/11/2025 17:40  荷蘭經濟大臣：已暫停接管安世半導體

19/11/2025 17:39  《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市有備而來，日本核武闖關

19/11/2025 12:33

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區