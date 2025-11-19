《鍾之日記》小米績後捱沽，恒指跌勢未止

11月19日，香港天氣：微雨。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美股周二（18日）跌勢持續，道指及標指連挫四日，港股過去3日累瀉1143點後，今早輕微高開24點，惟走勢反覆，二萬六附近爭持，科技股分化，小米(01810)績後捱沽。A股午後止跌反彈，港股未獲提振，恒指全日跌99點或0.4%，收報25830，連跌第四日，主板成交超過2114億元。



*滬綜指止三連跌，縮量收升0.18%*



滬綜指止三連跌、收升0.18%，報3946.74點；創業板指也收紅0.25%，深成指平收。滬深兩市全日成交額約1.73萬億元人民幣，較上個交易日縮量2001億元人民幣或10%。從板塊來看，水產概股午後集體爆發，軍工板塊亦表現活躍。相信與中日關係轉趨緊張有關，中國據報已經向日本通報將暫停日本水產品進口。



日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日開始訪華，圍繞日本首相高市早苗涉台言論與中方進行磋商。中國外交部亞洲司司長劉勁松周二（18日）與其會晤後直言「不滿意」磋商結果，記者詢問會談氣氛如何時，劉勁松用兩字「嚴肅」回應。



中國外交部、文旅部及教育部早前已向民眾發出赴日提醒，國內多家旅行社開始取消日本團行程。據日媒報道，位於愛知縣蒲郡市的一間酒店自11月16日起就收到大量取消預訂。酒店方面指：「收到大量來自中國旅行社的取消訂單。光是11月份，飯店就有28個旅行團被取消，涉及約1000人。」日媒恐中日緊張關係長期化，內地旅遊股今日借勢衝高。



*大行紛降目標價，小米績後挫4.8%*



小米集團績後被多間券商下調目標價，今日低開1.9%後沽壓持續，更失守40元關口，低位曾見38.22元，收挫4.8%，為表現最差藍籌。



小米昨日盤後放榜，截至9月30日止第三季收入按年增逾22%至1131.21億元（人民幣．下同），勝預期的1120.9億元；經調整純利113.11億元，按年增80.9%，勝預期的100.5億元。首三季純利351億元，按年升1.4倍；每股基本盈利1.37元。期內收入3403.7億元，升32.5%；經調整純利328.17億元，升73.5%。



市場關注的智能電動汽車及AI等創新業務分部首次實現單季度經營盈利，季內錄經營收益7億元。期內，共交付10.88萬輛新車，創歷史新高。小米集團總裁盧偉冰在業績電話會預計，小米汽車將於本周完成全年35萬輛的年度交付目標。



不過，花旗將小米目標價由65元大削23%至50元，評級維持「買入」。花旗指，為反映記憶體價格上漲和車輛購置稅導致毛利率下滑，將2025年、26年、27年的經調整每股盈利預期下調分別3%、14%、10%。



高盛亦發表報告，將小米目標價由原來56.5元降至53.5元，評級「買入」。高盛指，大致維持2025至2027年的營收預測，惟基於智能手機業務毛利率有較大壓力，而將對2026年、27年集團淨利潤的預測下調介乎4%至5%。



*電商股漲跌互現，拼多多Q3營收增速降至9%*



QuestMobile數據顯示，今10月移動購物行業活躍滲透率達87.5%，較去年提升0.6%；同期，「雙11」內容互動量爆發式增長，是618峰值的1.12倍。大促期間，淘寶、拼多多、京東(09618)在雙11當天日活躍用戶規模分別達到5.08億、4.14億、2.27億，同比分別增長了4.2%、2.5%和9.8%。



阿里巴巴(09988)今日升1.2%，報156.4元；京東跌0.7%，報113.5元。電商競爭日益白熱化，普遍面臨增長壓力。復旦消費大數據實驗室的數據顯示，今年雙11全網零售額近2.4萬億元人民幣，其中，淘寶天貓佔比為37%，較上年有所下滑；京東上升五個百分點至25%，抖音佔15%，拼多多佔9%。



拼多多昨日發布第三季度財報，受「千億扶持」等生態投入的影響，本季度營收為1083億元人民幣，同比增速為9%，低於過往的雙位數高速成長；經營利潤（非GAAP）為270.794億元人民幣，同比增速僅為1%。拼多多董事長、聯席CEO陳磊在當晚的財報電話會上表示，當下的國際環境日趨複雜，各個國家及地區的平台監管政策也在發生較大變化，這不可避免地給公司帶來了更大的挑戰和更多的不確定性。



高盛指，拼多多第三季業績好壞參半，季度經營溢利今年內首度按年上升，但線上廣告收入增長歷來首次跌至單位數，顯著遜於預期。該行下調對公司今年至後年收入預測2%至3%，今年經調整淨利潤預測上調4%，但其後兩年各下調8%及9%，基於公司對本土平台生態圈增量投資，以及Temu面對競爭加劇與監管環境變化。對拼多多美股的目標價由157美元降至147美元，維持「買入」評級。



