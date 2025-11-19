《Ａ股焦點》长春高新跌近1%，擬赴港上市，中證監要求補充募資說明

在9月底遞表港交所後，「東北藥茅」長春高新(深:000661)近日收到中證監境外發行上市備案補充材料要求。



11月14日，中證監共對10家擬港股上市企業出具補充材料要求。其中，中證監就長春高新募集資金用途、下屬子公司開展相關業務及具體運營情況等問題要求長春高新進行補充說明。



長春高新今早低開低走，現跌0.93%，報101.65元(人民幣．下同)。



資料顯示，長春高新成立於1993年，早期專注於長春的基礎設施及房地產項目開發，後將業務重心轉移至製藥行業。長春高新核心子公司金賽藥業曾研製出首支國產重組人生長激素賽增(粉針劑)，並於2014年推出全球首支長效生長激素產品金賽增，公司市值一度超2000億元。



作為東北地區最早的一批上市公司之一，在生長激素的助推下，長春高新的業績在過去一段時間實現爆發式增長，股價也不斷飆升，最高達513.37元/股，總市值超2000億元，一度被市場稱為「東北藥茅」。



然而，也因為過度依賴生長激素業務，且公司帶狀皰疹疫苗遭遇挫折，2024年及2025年上半年，長春高新營收、淨利潤雙雙出現下滑。

《經濟通通訊社19日專訊》