《中國要聞》蘇寧系公司重整表決再延期，債務超2300億元、資不抵債

據《澎湃新聞》報道，蘇寧電器集團等38家公司（以下簡稱「蘇寧系公司」）實質合併重整草案的表決期再次延期至12月14日，此前表決期限從10月17日被延長至11月14日。此前的11月15日，作為本次重整普通債權人的蘇寧易購(深:002024)公告稱，公司董事會通過了38家蘇寧系公司的重整草案，截至公告日，管理人已確認債權金額為6.05億元（人民幣．下同）。



《澎湃新聞》獲取的重組草案顯示，38家蘇寧系公司總債權合計為2387.3億元。其中，經管理人初步審查確定的債權總金額1880.70億元；另有暫緩確定的債權282.59億元；未申報債權224.01億元。而資產規模則嚴重縮水，蘇寧系公司經審計的帳面資產總額為968.39億元，資產評估市場價值總額636.91億元，資產評估清算價值總額更是縮水至410.05億元。



因為嚴重資不抵債，為化解危機，重整草案的核心思路是「出資人權益調整+破產重整信託」的組合模式，實現債權清償與企業重生的雙重目標。蘇寧系公司實控人、前江蘇首富張近東等外部股東的權益將全部無償讓渡，股東權益幾近清零，與此同時張近東及配偶還需承諾將全部個人資產注入。

