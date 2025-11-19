  • 會員
AH股新聞

19/11/2025 09:59

《中國要聞》全運會催生「票根經濟」，「體育+」帶動文旅經濟消費

　　第十五屆全國運動會臨近收官，但由競賽而興的賽事經濟正迎來「沸點」。截至11月15日，以「大灣雞」為代表的十五運會特許商品銷售額已達6.8億元（人民幣．下同）。同時，「喜洋洋」「樂融融」網絡相關話題閱讀量突破5億，多款周邊產品熱銷、部分特許商品零售商在半個月內銷售額突破千萬元。

　　據《上海證券報》報道，十五運會超500萬張門票所催生的「票根經濟」，也引來多家企業布局。嶺南控股(深:000524)、攜程(09961)等上市公司圍繞「票根經濟」做文章，通過文旅線路開發、IP聯名等多種方式，實現從「賽場觀賽」到「灣區暢游」的全鏈條變現。

　　作為本屆全運會賽事票務代理機構，攜程推出粵港澳三地「一個平台、三地購票」服務，打造「門票+景區」一站式旅遊套餐，推動體育與旅遊產業深度融合。

　　嶺南控股作為十五運會和殘特奧會旅行社類官方門票代理機構，旗下廣之旅打造「跟著賽事去旅行」產品，將全運會門票與灣區地標、非遺代表性項目、特色餐飲深度綁定，推出6大系列164條「體育+」主題線路，累計服務遊客超1.9萬人次。

　　為最大限度釋放「票根經濟」的潛力，嶺南控股還推出了一系列憑票根換福利的活動。例如，11至12月，遊客只要憑十五運會或殘特奧會門票票根、參賽證，就可以在嶺南控股旗下的多家酒店享受房費優惠、餐飲折扣等專屬福利。
《經濟通通訊社19日專訊》

