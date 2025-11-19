  • 會員
19/11/2025 10:46

【ＡＩ】華為21日發布並開源創新AI容器技術Flex:ai，對標英偉達

　　華為11月18日官宣，將於11月21日在上海舉辦「2025 AI容器應用落地與發展論壇」。該論壇以「AI容器智驅未來，引領算力資源利用新範式」為主題，現場正式發布並開源創新AI容器技術Flex:ai，助力算力資源的利用效率。

　　華為公司副總裁、數據存儲產品線總裁周躍峰在論壇邀請函中表示，AI產業邁入深水區，算力資源的利用效率問題逐漸凸顯。華為始終堅持AI領域創新，積極探索「以軟件補硬件」的路徑，攻破AI產業發展瓶頸。此次發布並開源創新AI容器技術Flex:ai，希望與業界共探以AI容器技術為載體的資源高效利用新範式。
　
　　華為即將發布的AI容器技術Flex:ai將對標英偉達(US.NVDA)2024年底收購的以色列公司Run:ai的核心技術，旨在通過軟件創新，實現英偉達、昇騰以及其他三方算力的統一資源管理與利用，「屏蔽」算力硬件差異，為AI訓練推理提供更高效的資源支撐。

　　據此前內媒報道，該技術延續「以軟件補硬件」的創新思路，可將GPU、NPU等算力資源利用率從行業平均30%-40%大幅提升至70%，顯著釋放算力硬件潛能。
《經濟通通訊社19日專訊》

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？

18/11/2025 19:18

