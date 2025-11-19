  • 會員
AH股新聞

19/11/2025 08:26

【中日關係】劉勁松不滿與日本官員磋商結果，日媒憂兩國緊張關係長期化

　　中國外交部亞洲司司長劉勁松18日上午與到訪的日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰舉行磋商，就日本首相高市早苗涉華錯誤言論再次向日方提出嚴正交涉，敦促日方立即收回錯誤言論，給中國人民一個明確的交代。劉勁松會後回應提問時表示，不滿意磋商結果，形容雙方會面氣氛嚴肅。

　　日本《共同社》報道，日方無意撤回高市在國會上有關「台灣有事」的答辯，雙方分歧難以彌合，憂慮日中緊張關係將長期化。預計今次磋商後，日本外務事務次官船越健裕將於近期與中國駐日大使吳江浩會談。雖然中方已明確表示，國務院總理李強在南非出席二十國集團峰會期間，沒有會見高市的安排，但日方仍希望為開展對話探尋機會。

　　昨日磋商結束後不久，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上說，高市早苗的「謬論」，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背「一個中國」原則和「中日四個政治文件」精神，從根本上損害中日關係政治基礎，性質和影響極其惡劣，激起中國人民的公憤和譴責。

　　毛寧又說，中方在磋商中嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉中問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關係政治基礎。
《經濟通通訊社19日專訊》

