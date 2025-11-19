【大國博弈】中國減持美債，9月持有量降至7005億美元

美國財政部周二（18日）公布的數據顯示，9月外資持有的美國國債六個月來首降，其中，中國9月持有規模從8月的7010億美元微降至7005億美元。



外資在9月持有的美國國債總計9.25萬億美元，略低於8月的9.26萬億美元，但較上年同期增加5.5%。日本仍是美國國債最大的海外持有人，9月持倉增加89億美元，達到1.19萬億美元，這是自2022年8月以來的最大規模，當時持倉規模為1.196萬億美元。日本已連續九個月增持美債。



另一方面，中國的持有量從8月的7010億美元降至9月的7005億美元。中國7月持有量為6969億美元，為2008年10月以來最低，當時為6841億美元。中國現為美債的第三大持有國，僅次于日本和英國。與此同時，英國9月也將美債持有量從8月的9043億降至8650億美元。



分析人士說，過去十年來，中國出於戰略和市場考慮，一直在逐步減持美國公債。從戰略上講，中國政府一直尋求在儲備、貿易結算和投資方面降低對美元的依賴。

《經濟通通訊社19日專訊》