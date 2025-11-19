安世事件影響德國汽車業，博世數千人面臨停工

德國汽車供應商仍在艱難應對安世半導體(Nexperia)貿易爭端引發的全球芯片供應短缺問題，博世(Bosch)周二（18日）表示，數千名工人面臨停工的風險。



《路透》報道，中國和荷蘭一直在爭奪對安世半導體的控制權，不過隨著荷蘭政府本周派出高級代表團前往北京尋求折中方案，雙方僵局有望緩和。



博世表示，位於德國安斯巴赫、薩爾茨吉特以及葡萄牙境內的布拉加三大生產基地，正在艱難應對生產干擾。博世稱：「我們將繼續盡一切努力優先滿足客戶需求，避免生產受限或將限制最小化。」



*博世三大生產基地部分員工停工*



隨著供應緊張導致生產放緩，博世已在必要時讓工人先回家。發言人表示，目前正依需要，對薩爾茨吉特300至400名員工、安斯巴赫約650名員工，採取臨時停工措施。博世在前者擁有1300名員工，在後者擁有2500名員工。至於布拉加工廠3300名員工中，約有2500人受到臨時工時調整，或留職停薪的影響。



德國汽車工業協會(VDA)表示，目前局勢依然嚴峻，VDA總常務董事Marcus Bollig指出，「現在斷言一切正常還為時過早，我們不能排除未來幾周供應鏈受到進一步影響的可能性。」

《經濟通通訊社19日專訊》