  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

19/11/2025 10:45

安世事件影響德國汽車業，博世數千人面臨停工

　　德國汽車供應商仍在艱難應對安世半導體(Nexperia)貿易爭端引發的全球芯片供應短缺問題，博世(Bosch)周二（18日）表示，數千名工人面臨停工的風險。

　　《路透》報道，中國和荷蘭一直在爭奪對安世半導體的控制權，不過隨著荷蘭政府本周派出高級代表團前往北京尋求折中方案，雙方僵局有望緩和。

　　博世表示，位於德國安斯巴赫、薩爾茨吉特以及葡萄牙境內的布拉加三大生產基地，正在艱難應對生產干擾。博世稱：「我們將繼續盡一切努力優先滿足客戶需求，避免生產受限或將限制最小化。」

*博世三大生產基地部分員工停工*

　　隨著供應緊張導致生產放緩，博世已在必要時讓工人先回家。發言人表示，目前正依需要，對薩爾茨吉特300至400名員工、安斯巴赫約650名員工，採取臨時停工措施。博世在前者擁有1300名員工，在後者擁有2500名員工。至於布拉加工廠3300名員工中，約有2500人受到臨時工時調整，或留職停薪的影響。

　　德國汽車工業協會(VDA)表示，目前局勢依然嚴峻，VDA總常務董事Marcus Bollig指出，「現在斷言一切正常還為時過早，我們不能排除未來幾周供應鏈受到進一步影響的可能性。」
《經濟通通訊社19日專訊》

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

假如控告BBC誹謗，特朗普能得到10億美元賠償嗎？

18/11/2025 17:16

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區