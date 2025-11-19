【ＡＩ】螞蟻集團AI產品「靈光」首日下載破20萬

螞蟻集團今日宣布其全模態通用AI助手「靈光」上線首日下載量突破20萬。該產品於昨日(18日)正式發布，面向C端用戶，核心功能包括「全代碼生成多模態內容」及「自然語言30秒生小應用」，旨在降低AI工具使用門檻。

《經濟通通訊社19日專訊》