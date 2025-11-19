【ＡＩ】螞蟻集團AI產品「靈光」首日下載破20萬

螞蟻集團今日宣布其全模態通用AI助手「靈光」上線首日下載量突破20萬。該產品於昨日(18日)正式發布，面向C端用戶，核心功能包括「全代碼生成多模態內容」及「自然語言30秒生小應用」，旨在降低AI工具使用門檻。
《經濟通通訊社19日專訊》
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情
19/11/2025 14:27
螞蟻集團今日宣布其全模態通用AI助手「靈光」上線首日下載量突破20萬。該產品於昨日(18日)正式發布，面向C端用戶，核心功能包括「全代碼生成多模態內容」及「自然語言30秒生小應用」，旨在降低AI工具使用門檻。
《經濟通通訊社19日專訊》
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情
上一篇新聞︰19/11/2025 14:39 《Ａ股焦點》金價小升，滬深黃金股反彈，中金黃金漲近９％
下一篇新聞︰19/11/2025 14:21 【中日關係】中國國家安全部：破獲一批日本間諜情報機關竊密案
19/11/2025 14:39 《Ａ場新股》芯谷微啟動ＩＰＯ輔導，輔導機構為廣發證券
19/11/2025 14:16 蔚來智駕芯片據報首次技術外供，已啟動技術對外授權
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N