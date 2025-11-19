《Ａ場新股》芯谷微啟動IPO輔導，輔導機構為廣發證券

據中證監官網顯示，11月19日，合肥芯谷微電子股份有限公司獲上市輔導備案登記，擬在A股IPO，輔導機構為廣發證券。芯谷微曾於2023年5月申報科創板IPO，後於2024年4月撤回IPO申請。
資料顯示，芯谷微成立於2014年，總部位於合肥高新技術產業開發區，核心技術團隊源自美國Excelics公司及國內外知名企業，具備近30年微波集成電路設計經驗。
《經濟通通訊社19日專訊》
19/11/2025 14:39
